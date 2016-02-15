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Dünya
Deutsche Welle

Ankara'dan ABD'ye PYD tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü, ABD'nin Türkiye ve PYD'yi aynı kefeye koyduğunu söyledi.

15 Şubat 2016 17:34

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin PYD ve Türkiye'nin top atışlarını
durdurmasına yönelik çağrısına Ankara'nın tepkisini dile getiren Türk Dışişleri
Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, “Kirby’nin müttefiki Türkiye ile bir terör örgütünü
aynı kefeye koyan açıklamalarını hayretle karşıladık” dedi.

Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgiç,
Türkiye’nin, terörden çok çeken bir ülke olarak terörle mücadele için yaptıklarının
ortada olduğunu kaydetti.

Kirby'nin açıklamalarını protesto ettiklerini belirten Bilgiç, PYD'nin PKK ile irtibatı
olduğunu vurgulayarak Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’a
PYD ve PKK ilişkisine ilişkin belge ve dökümanların verildiğini de belirtti. Bilgiç,
PYD’nin Azez bölgesi ve ılımlı muhalefete saldırmasının da kabul edilemeyeceğini
vurguladı.

Kirby hafta sonu yaptığı açıklamada hem Türkiye'den hem de Kürt güçlerinden
çatışmayı bir kenara bırakmalarını ortak düşman IŞİD'e yoğunlaşmalarını istemişti.

Davutoğlu: Azez'in düşmesine izin vermeyeceğiz

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu da operasyonların süreceği mesajını verdi. Şu
anda YPG unsurlarının Azez'den uzaklaştırıldığını belirten Davutoğlu, "Azez'e
yaklaşırlarsa en şiddetli tepkiyi görürler. Azez'in düşmesine izin vermeyeceğiz.
Çekilmezlerse Menag Havaalanı kullanılmaz hale gelecek, bunu Biden'a da söyledim"
diye konuştu.

"Türkiye'nin, Suriye'nin iç işlerine karışma hakkı yok" diyen PYD lideri Salih Müslim,
Menag Havaalanı'nın Kürt güçlerce ele geçirilmeden önce El Kaide bağlantılı El Nusra
örgütünün elinde olduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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