ABD'den Türkiye ve Rusya'ya 'gerginlik tırmanmasın' çağrısı

ABD, Rusya ve Türkiye’ye birbirleri arasındaki gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Ruslar ve Türklerin doğrudan konuşması önemli” dedi.

aljazeera.com.tr'nin haberine göre Ankara ve Moskova’nın Suriye konusunda birbirini eleştiren karşılıklı açıklamalarının ardından ABD iki ülkeyi uyardı. Washington, Türkiye ve Rusya’ya gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

AFP’ye konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Ruslar ile Türklerin doğrudan konuşması ve gerginliğin tırmanması için önlem almaları önemli” dedi.

Ankara ile Moskova arasındaki ilişkiler, Rus uçağının Türk hava sahasını ihlâl ettiği gerekçesiyle 24 Kasım'da düşürülmesinden bu yana gergin. Son olarak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki YPG mevzilerini obüsle vurması, Rusya’nın eleştirilerine neden oldu.

Bugün açıklama yayımlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi “yeni cihatçı gruplara ve paralı askerlere” yardımla suçladı.

Ankara’nın “IŞİD ve diğer terörist örgütleri desteklediğini iddia eden Rus Dışişleri, “Türk yetkililerin komşusuna yönelik agresif eylemlerinden dolayı en ciddi endişelerimizi ifade ediyoruz” ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu da Ukrayna’da mevkidaşı Yatsenyuk ile yaptığı ortak açıklamada, "3 ülke toprak bütünlüğü konusunda Rusya'nın tehdidi altında; Gürcistan, Ukrayna ve Suriye. Ermenistan'a desteği nedeniyle Azerbaycan'ın da toprak bütünlüğü Rusya'nın tehdidi altında" dedi.