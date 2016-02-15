Sisi: Suriye’de askeri müdahaleye karşıyız

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Suriye’de yaşanan krizin barışçıl çözümünden yana olduklarını belirterek askeri müdahaleye karşı olduğunu belirtti.

Sputnik’in Mısır resmi haber ajansı MENA’ya dayandırdığı habere göre Sisi, Mısır'ın Suriye krizinin barışçıl çözümü ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması konusunda sabit bir tutum sergilediğini ve ülkesinin Suriye'de askeri müdahaleye karşı olduğunu yineledi.

Suriye meselesini uzun süre ihmal ettiklerini ve durumun daha karmaşık bir hal aldığını belirten Sisi, "Eğer iki yıldır bir çözüm bulabilseydik şu anki duruma gelinmezdi. Suriye'nin yeniden inşası için yüz milyarlarca dolara ihtiyaç var. Libya örneğinde olduğu gibi. Silahlı grupların bölgeyi tehdit ederek genişlemesine izin verilmesi mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile ülkesinin gelecekteki ilişkilerine ve Ankara'nın Mısır yönetimini 'darbe' olarak nitelendirmesine ilişkin de "Mısır, diğer ülkelerin içişlerine karışmaktan daima imtina ettiği gibi kendi içişlerine karışılmasına da karşı çıkıyor. Bizim tarafımızdan saldırganca açıklamalar yapılmadı" ifadesini kullandı.

Sisi ayrıca NATO'nun Libya'da IŞİD karşıtı bir müdahalesi durumunda ülkesinin tutumunu ise şu şekilde açıkladı:

"Libya'da tüm çözümler görüşülmedikçe ve Libyalılar bu konuda istekli olduklarını açıkça ifade etmedikçe müdahale edemeyiz. Askeri müdahale Libya'da son çözüm olmalı."