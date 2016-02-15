T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sisi: Suriye’de askeri müdahaleye karşıyız

"Eğer iki yıldır bir çözüm bulabilseydik şu anki duruma gelinmezdi"

15 Şubat 2016 23:31

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Suriye’de yaşanan krizin barışçıl çözümünden yana olduklarını belirterek askeri müdahaleye karşı olduğunu belirtti.

Sputnik’in Mısır resmi haber ajansı MENA’ya dayandırdığı habere göre Sisi, Mısır'ın Suriye krizinin barışçıl çözümü ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması konusunda sabit bir tutum sergilediğini ve ülkesinin Suriye'de askeri müdahaleye karşı olduğunu yineledi.

Suriye meselesini uzun süre ihmal ettiklerini ve durumun daha karmaşık bir hal aldığını belirten Sisi, "Eğer iki yıldır bir çözüm bulabilseydik şu anki duruma gelinmezdi. Suriye'nin yeniden inşası için yüz milyarlarca dolara ihtiyaç var. Libya örneğinde olduğu gibi. Silahlı grupların bölgeyi tehdit ederek genişlemesine izin verilmesi mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile ülkesinin gelecekteki ilişkilerine ve Ankara'nın Mısır yönetimini 'darbe' olarak nitelendirmesine ilişkin de "Mısır, diğer ülkelerin içişlerine karışmaktan daima imtina ettiği gibi kendi içişlerine karışılmasına da karşı çıkıyor. Bizim tarafımızdan saldırganca açıklamalar yapılmadı" ifadesini kullandı.

Sisi ayrıca NATO'nun Libya'da IŞİD karşıtı bir müdahalesi durumunda ülkesinin tutumunu ise şu şekilde açıkladı:

"Libya'da tüm çözümler görüşülmedikçe ve Libyalılar bu konuda istekli olduklarını açıkça ifade etmedikçe müdahale edemeyiz. Askeri müdahale Libya'da son çözüm olmalı."

 

 

ETİKETLER

sisisuriyeaskersavaşmısırcumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24