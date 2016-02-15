Rusya: Türkiye, Suriye'ye karadan girerse karşısına Rusya'yı alacak

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçov, Türkiye’nin Suriye’ye karadan girmesi durumunda arkasında Batı desteği olmayacağını ve “İran ile büyük bir savaş başlatacak” dedi. Kosaçav, "En kötü senaryo ise Suriye’deki savaş alanında karşısına Rusya’yı alması olacak" ifadeleirni kullandı.

Rusya’nın resmi haber ajansı RİA’ya konuşan Kosaçov, “Türkiye yönetimi son davranışlarıyla Suriye bahsini artırma çabaları sergiliyor. Ancak Ankara’nın izlemeye başladığı bu çizginin Batılı müttefikleri tarafından desteklenmediğini hatırlatmak isterim. Batı, Suriye krizinin görüşmeler yoluyla çözümünden yana. Türkiye’nin davranışlarında ikinci ve belki de daha ciddi tehlike, Suriye’ye girmesi halinde İran ile büyük bir savaş başlatacak olması” dedi.

Kosaçov, “En kötü senaryo ise Suriye’deki savaş alanında karşısına Rusya’yı alması olacak. Bilindiği üzere Rusya son aylarda silahlarının gücünü Suriye’de kanıtladı ve gerektiğinde onları kullanmaktan çekinmeyeceğini herkese gösterdi” iddiasında bulundu.

“Türkiye’nin YPG hedeflerini vurması provokatif bir eylem”

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve rejim mevzilerini vurmasını "provokatif" bir eylem olarak niteledi.

AFP'nin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk topçuları, 13 Şubat'tan beri rejim güçleri Kürt milislerce teröristlerin elinden alınan Suriye kasabalarını vuruyor" dendi. Açıklamada, Rusya'nın bu konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne götüreceği bilgisine yer verildi.