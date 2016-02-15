YPG: Türkiye tarafına bir mermi dahi atmadık

Türkiye’nin Suriye’de Kürt güçlerine yönelik başlattığı bombardımana ilişkin konuşan YPG Afrin Komutanlığı Sözcüsü Fırat Xelil, “Türkiye bizim onlara saldırdığımızı iddia ediyor, öyle bir şey söz konusu değil. Biz Türkiye tarafına bir mermi dahi atmış değiliz. Sınıra dahi yaklaşmıyoruz” dedi. Suriye’de Halep’in kuzeyinde yer alan Azez kenti ile Tel Rıfat kasabası çevresinde Demokratik Suriye Güçleri ile El Nusra ve Ahrar uş-Şam arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya savaş uçakları da El Nusra ve Ahrar uş-Şam mevzilerini yoğun bir şekilde bombalıyor. Türkiye’nin de sınırdan Demokratik Suriye Güçleri’ni obüs toplarıyla bombaladığı belirtiliyor.

Sputniknews’ten Hikmet Durgun’un haberine göre, YPG Afrin Komutanlığı Sözcüsü Fırat Xelil, Türkiye’nin sınırdan bugün de kendilerine saldırdığını söyledi. “Şimdiye kadar belki binlerce top atışı yapıldı” diyen Xelil, şöyle konuştu: “Türkiye bize ve Demokratik Suriye Güçleri’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gece gündüz bombardıman yapıyor. Şimdiye kadar belki binlerce top atışı yaptı. Saldırılar 3 gündür yoğun bir şekilde sürüyor. Şimdiye kadar YPG üyesi 2 kişi şehit oldu. Demokratik Suriye Güçleri’nden de yaralılar var. Dün de Meryemin köyüne yönelik saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı. Maddi zarar da oluştu. Türkiye sadece Azez çevresine değil Afrin Kantonu’nun köylerine de saldırıyor. Türkiye Afrin’e bağlı Tefercıle, Kibar ve Meryemin bölgesine bağlı birçok köyü bombalıyor.”

“Türkiye’ye bir mermi dahi atmadık”

Türkiye’ye hiçbir saldırıda bulunmadıklarının altını çizen Xelil, “Türkiye bizim onlara saldırdığımızı iddia ediyor, öyle bir şey söz konusu değil. Biz Türkiye tarafına bir mermi dahi atmış değiliz. Sınıra dahi yaklaşmıyoruz. Türkiye bize saldırı için gerekçe yaratmak amacıyla öyle söylüyor” diye konuştu.

Türkiye’nin yenilgiye uğrayan IŞİD, El Nusra ve Ahrar uş-Şam’a destek olmak için kendilerine saldırdığını ileri süren Xelil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“IŞİD, El Nusra, Ahrar uş-Şam ve diğer terör örgütlerini Kürt halkının üzerine saldırtan Türkiye’dir. Türkiye’nin bize ve Demokratik Suriye Güçleri’ne saldırması bu terörist örgütlere verdiği somut desteğin göstergesidir. Demokratik Suriye Güçleri karşısında yenilgiye uğrayan El Nusra ve Ahrar uş-Şam’a destek olmak için Türkiye bombardıman düzenliyor. El Nusra’nın bölgeden çıkmasını istemediği için bombardıman yapıyor.”

Xelil, Tel Rıfat kasabasında Demokratik Suriye Güçleri’ne bağlı Ceyşul Suwar (Devrim Ordusu) ve El Nusra arasında çatışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.