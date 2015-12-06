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Irak Türkiye'ye 48 saat verdi: Tüm seçenekleri kullanacağız!

"Kuzey Irak'a giren askerlerin, eğitim verenleri korumak için gönderildiği söylendi, ama askerlerin sayısı böyle bir işlem için çok fazla

06 Aralık 2015 20:09

Irak Başbakanı Haydar Abadi, 'Eğer Türkiye Kuzey Irak'a gönderdiği askerlerini 48 saat içinde geri çekmezse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gitme dahil tüm seçenekleri kullanacağız' dedi.

Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'yle, Musul'un Başika kentinde 600 personelli bir askeri üs kurmak için anlaşması ve bölgedeki askeri varlığını artırmasını değerlendiren Abadi, Türk kuvvetlerinin Irak hükümetinin izni ve bilgisi olamadan Kuzey Irak'a asker konuşlandırmasının ulusal toprak bütünlüğünün ihlali olarak tanımladı.

 

Savunma Bakanı: Bilgimiz dışında gerçekleşti

 

Irak Savunma Bakanı Khaled al-Obaidi de Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu'ndan askerlerin çekilmesini talep ettiğini söyledi. Reuters'in haberine göre, bölgeye gönderilen askerlerin, koruma amacıyla görevlendirildiklerinin söylendiğini ancak sevk edilen asker sayısının böyle bir operasyon için çok fazla olduğunu belirten Irak Savunma Bakanı Khaled al-Obaidi, şunları söyledi:

"Kuzey Irak'a Türk güçlerinin konumlandırılması Irak hükümetinin bilgisi olmadan gerçekleşti. Türk mevkidaşım, bana Kuzey Irak'a giren askerlerin askeri eğitim verenleri korumak için gönderildiğini söyledi, ama askerlerin sayısı böyle bir işlem için çok fazla. Türk mevkidaşımdan askerlerin Irak topraklarından geri çekilmesini talep ettim."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına neden olayın ardından yaptığı açıklamada, "Askerlerimiz oraya yeni hükümet geldikten sonra Irak Savunma Bakanı'nın daveti üzerine gitti. Yeni hükümet kurulduktan sonra İçişleri Bakanı bizden polislerini eğitmemizi istedi. Savunma bakanı da askerlerini eğitmemizi istedi. Musul Valisi'nden de bize bu yönde davet geldi. Askerlerimiz orada IŞİD’e karşı mücadele edecek güçleri eğitiyor. Bunu sadece Türkiye değil ABD, Almanya , Fransa da yapıyor ve katkı sağlıyor bu eğitimlere" demişti. 

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