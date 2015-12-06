Iraklı milletvekilinden Türk askeri tepkisi: Egemenliğimizi ihlal eden herkes IŞİD'le aynı muameleyi görmeli!

Türkiye'nin Musul’un Başika kentinde 600 askerli bir üs kurmak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle anlaşmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Bölgedeki peşmergelerin eğitilmesi için kurulması planlanan üssü ve Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığını artırmasını değerlendiren Iraklı Milletvekili Halid El Asadi, "Irak'ın ülkeye izinsiz giren herkese IŞİD'e davrandığı gibi davranması gerektiğini" söyledi.

Sputnik'e konuşan El Asadi, ''Türkiye, Irak'a asker göndererek uluslararası hukuku ciddi biçimde ihlal etti. Irak hükümeti de Ankara'nın ihlallerine karşı koymak için bir dizi önlem aldı'' dedi.

BM'nin, Türkiye'nin asker gönderdiği Musul yakınlarındaki Başika bölgesinde olup biteni incelemesi gerektiğini belirten El-Asadi, Irak'ın egemenliğini ihlal eden herkesin IŞİD'le aynı muameleyi görmesi gerektiğini ifade etti.