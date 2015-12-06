Irak: Türk askerleri hemen geri çekilmeli

Türkiye’nin Musul yakınlarında kalıcı üs kurma girişimi Bağdat yönetiminden tepki aldı. Irak Başbakanı Haydar İbadi adına yapılan açıklamada, “Bunu Irak egemenliğinin vahim ihlali addediyoruz. Türkiye’ye güçlerini derhal Irak topraklarından çekmesi çağrısı yapıyoruz” denildi. Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Hakim Zamili, İbadi’ye Hava Kuvvetleri’nin Türk güçlerini vurması için çağrı yaptı.

Türkiye’nin Musul yakınındaki Başika bölgesine zırhlı birlik konuşlandırdığı ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile vardığı anlaşma uyarınca burayı kalıcı üs yapacağı haberi tepki çekti. Washington’da Reuters’e konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan iki yetkili, Irak’ın kuzeyine yüzlerce Türk askeri konuşlandığının farkında olduklarını, ama bunun ABD öncülüğündeki koalisyonun faaliyetlerinin bir parçası olmadığını söyledi.

Irak Merkezi Hükümeti Ankara’ya “İstilacı güçlerini derhal çek” uyarısı yaptı. Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin makamı “Bunu Irak egemenliğinin vahim ihlali addediyoruz. Türkiye’ye güçlerini derhal Irak topraklarından çekmesi çağrısı yapıyoruz” tepkisini gösterip ekledi: “Irak topraklarına güya Iraklı grupları eğitmek için girmişler. Ama Irak federal yetkililerinden bu yönde ne talepte bulunmuş ne de izin almışlardır.”

‘Uluslararası hukuka aykırı’

Irak Dışişleri de “Türkiye’nin istilasından” söz ettiği açıklamasında federal hükümetle koordine edilmeyen her türlü operasyonu reddettiklerini belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum “uluslararası normlarla yasaların ihlali” tepkisini gösterdi. Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtsever Birliği’nden olan Masum, Türkiye’ye güçlerini çekmesi, Irak Dışişlerine de ülkenin egemenliği ve bağımsızlığını korumak için gerekli adımları atması çağrısı yaptı. En sert çıkışı Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Hakim Zamili yaptı. Türk askerlerinin “işgalinden”, Irak’ın egemenliğinin hedef alındığından söz eden Zamili, İbadi’ye Irak Hava Kuvvetleri’nin Türk güçlerini vurması için çağrı yaparak, savaş uçaklarının harekete geçmek için emir beklediklerini söyledi.

IKBY’ye bağlı peşmerge güçlerinin bölgedeki komutanı tümgeneral Nureddin Herki ise şöyle bir tablo çizdi: “Bir süredir IŞİD’le savaşan Sünni milislerin oluşturduğu Haşad el Vatani güçlerine Zilkan üssünde Türk güçleri eğitim veriyor. Türk güçlerinin gidiş gelişi rutin rotasyondan kaynaklanıyor. Büyük bir Türk gücünün konuşlanması söz konusu değil.”