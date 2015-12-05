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Irak Cumhurbaşkanı: Musul'daki üs uluslararası hukuku ihlal ediyor

IKBY yönetimiyle anlaşan Türkiye, Başika'daki asker sayısını 600'e çıkardı

05 Aralık 2015 19:20

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Türkiye'nin Musul’un Başika kentinde 600 askerli bir üs kurmak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle anlaşmasını "uluslararası hukukun ve normların ihlali" olarak nitelendirdi. 

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Türk askerlerinin Musul'a gönderilmesiyle ilgili olarak Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Hürriyet gazetesi, Bakanlık'ta dile getirilen talebin, "Türk askerlerinin çekilmesi" olduğunu aktardı.

İngiliz Reuters'ın haberine göre; internette yer alan açıklamasında Masum, Türkiye'ye askerleri geri çekme çağrısında bulunurken, Irak Dışişleri Bakanı'ndan ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için gerekli önlemleri almasını istedi.

IKBY yönetimiyla anlaşan Türkiye’nin, peşmergeleri eğitmek amacıyla oluşturacağı 600 askerli bir üs kuracağı açıklanmıştı. Musul yakınlarındaki Başika bölgesine gönderilen Türk askerlerinin, IŞİD'le mücadele eden güçlere eğitim vereceği belirtilmişti. 

 

Irak: Türkiye'nin, iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstererek derhal çekilmeli

 

Irak Hükümeti, Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika bölgesine sevk ettiği askerleri çekmesini istedi. Başbakan Haydar el Abadi'nin makamından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu adımla "Irak'ın egemenliğini ciddi bir şekilde ihlal ettiği" belirtildi ve “Türkiye'nin, iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstererek derhal Irak topraklarından çekilmesi" istendi.

Haydar el İbadi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da, "Türk ordusunun izinsiz olarak Musul vilayetinde bulunması, Irak'ın eğemenliğinin ciddi bir şekilde ihlâl edilmesidir" ifadelerini kullandı. Irak Dışişleri de “Bağdat yönetimi ile koordineli olmadan bir askeri operasyon kesinlikle kabul edilemez” diyerek, Türkiye’nin Musul’a asker göndermesini kınadı.

 

Davutoğlu: Rutin takviye faaliyeti

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk-İş 22'nci Olağan Genel Kurulu'nda konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Söz konusu Başika Kampı Musullu yerel gönüllü kuvvetlerin terörle mücadelesine eğitim desteği vermek amacıyla kurulmuş bir eğitim kampıdır. Neredeyse 1 yıla yaklaşan zamandır burada 2 binden fazla Musullu kardeşime eğitim verilmiştir. Bu eğitim faaliyeti Musul Valiliği'nin talebi ve Irak Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonuyla başlatılmıştır. Burada yaşanan rutin takviye faaliyetini yanlış yorumlayanlar maksatlı bir provokasyon içindedir. Başika Kampı'nda DEAŞ'a karşı mücadele edecek Iraklı kardeşlerimizi eğittik, eğitmeye devame diyoruz."

Ankara’dan bir kaynak, Bağdat’ın tepkisi üzerine Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Irak’ta işler bir merkezi yönetim yok. Benzer tepkileri ABD’ye de göstermişlerdi. Bunlar nafile çıkışlar” dedi.

 

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