Musul'da Peşmerge'ye eğitim veren Türk birliklerinin fotoğrafları yayınlandı

Musul'da 2 yılı aşkın süredir Peşmerge'ye eğitim veren Türk birliklerinin fotoğrafları yayınlandı. Peşmerge Bakanlığı Harekattan Sorumlu Yardımcısı Tümgeneral Karaman Kemal Ömer, Türk askerleri tarafından verilen eğitimin 12 Kasım 2015'de başlayan “Sincar'ın DEAŞ'tan kurtarılması” operasyonları esnasında çok büyük katkı sağladığını belirtti.

Tümgeneral Karaman Kemal, özellikle aldıkları şehir içi sokak çatışmaları eğitimi sayesinde Sincar'ın kurtarılması sırasında daha az zayiat verdiklerini ve bu eğitimi alan Peşmerge birliklerinin operasyonun başarısında belirleyici rol oynadıklarını, ilerleyen dönemlerde Türk Komutanların kendilerine eğitim vermeye devam etmesini talep ettiklerini de ifade etti.

Peşmergeye verilen eğitim

1990'lı yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, PKK ile mücadele eden Kürt Gruplara (Talabani-Barzani) aktif olarak destek sağlandı. Günümüzde de DEAŞ ile mücadele kapsamında Peşmerge'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın Kuzeyindeki dört farklı bölgede bir yılı aşkın süredir Peşmergelere; Meskun mahallerde muharebe, El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve EYP ile mücadele, Tanksavar, ağır makineli tüfek, havan, topçuluk, ileri gözetleyicilik ve ilk yardım eğitimleri verildiği öğrenildi.

Malzeme, teçhizat

ve bakım desteği de sağlanıyor

Son dönemde Irak ve Suriye'de çok hızlı bir ilerleme göstererek her iki ülkede de önemli yerler işgal eden DEAŞ'la mücadele kapsamında; Peşmergelerce icra edilen operasyonlarda, özellikle meskun mahallerde muharebe ile EYP ve EYP ile mücadele konularında kendilerine verilen eğitimden çok büyük fayda sağlandığı bizzat Peşmerge yetkilileri tarafından açıklandı. Bu güne kadar 2 bin 500'den fazla Peşmergeye, Irak kuzeyinde eğitim verildi ve halen belli eğitim merkezlerinde verilmeye devam etiği belirtildi. Ayrıca Peşmergeye belirli seviyede malzeme, teçhizat ve bakım desteği de sağlandığı öğrenildi. Bugüne kadar ki süreçte Peşmergeye verilen eğitimlerde hedeflenen amaçlara ulaşıldığı ve verilen eğitimlerin çok başarılı olduğu bizzat Peşmerge yetkililerince dile getirildi. IKYB Başbakanı Neçirvan Barzani ve IKYB Peşmerge Bakanı Mustafa Seyit Kadir, Türkiye tarafından verilen eğitimler için büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Peşmerge Bakanlığı Harekattan Sorumlu Yardımcısı Tümgeneral Karaman Kemal Ömer ve eğitimlerin verildiği Eğitim Merkez Komutanları; Özel Kuvvetler tarafından kendilerine verilen kaliteli eğitimlerden ve eğitim veren personelden çok memnun olduklarını açıkladı. Peşmerge Komutanları, Peşmerge Kışlalarında yaşam koşullarının çok kısıtlı olmasına rağmen eğitim veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu koşullardan dolayı hiç şikayet etmeden özveri ile çalıştıklarını özellikle belirtti. Peşmerge Komutanları ayrıca; verilen eğitimlerin kalitesinin diğer ülkeler tarafından verilen eğitimlerden daha yüksek olduğunu ve eğitim alan Peşmergenin bu eğitimler sayesinde yüksek derecede öz güven kazandığını; bu konuda tek sıkıntılarının, diğer ülkelerden eğitim alacak olan peşmergelerin ısrarla Türk komutanlardan eğitim alma yönündeki taleplerinden kaynaklandığını ifade edildi.

"TSK'nın eğitimi büyük katkı sağladı"

Tümgeneral Karaman Kemal Ömer, Türk askerleri tarafından verilen eğitimin 12 Kasım 2015'de başlayan Sincar'ın DEAŞ'tan kurtarılması operasyonları esnasında çok büyük katkı sağladığını ifade etti. Tümgeneral Karaman Kemal, özellikle aldıkları şehir içi sokak çatışmaları eğitimi sayesinde Sincar'ın kurtarılması sırasında daha az zayiat verdiklerini ve bu eğitimi alan Peşmerge birliklerinin operasyonun başarısında belirleyici rol oynadıklarını, ilerleyen dönemlerde Türk Komutanların kendilerine eğitim vermeye devam etmesini talep ettiklerini de ifade etti.

"Tanksavar eğitimi sayesinde…"

Eğitimlerini tamamlayan üst düzey birlik komutanlarından biri ise "Türk komutanlardan aldığımız tanksavar eğitimi sayesinde, kendi birliğimdeki bir Peşmerge DEAŞ unsurlarına ait aracı tek atımla vurdu. Bu nedenle hem benim tarafımdan hem de sıralı komutanları tarafından takdir edildi ve ödüllendirildi. Kendisine eğitimini nerede aldığını sorduğumda da 'Tabi ki Türkler tarafından eğitildim' dedi. Bu da alınan eğitimlerin kalitesinin cephe hattında DEAŞ'le mücadelede sağladığı katkıları bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Irak Kuzeyindeki temasları esnasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Peşmergeye verilen eğitimleri yerinde görmek maksadıyla, Eğitim Merkezlerinde incelemelerde bulunmuşlardı. Bu incelemeler esnasında; Başbakan Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı, verilen eğitimin kalitesi ve eğitim veren Türk askerinin profesyonelliğinden memnun olduklarını ve gurur duyduklarını ifade etmişti.

Görev değişimi yapılıyor

Eğitim veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının belirli periyotlarla zaman zaman görev değişimi yaptığı açıklandı. Her gelen birliğin bölgede kendilerine teslim edilen Peşmerge güçlerine kaliteli eğitim verme konusunda büyük bir özveri ve hassasiyet gösterdiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Irak kuzeyinde görev aldıkları her yerde ve her zaman büyük bir feragat ve disiplin anlayışı içerisinde varlık göstermeye, destek sağlamaya devam etmekte kararlı olduğu açıklandı.