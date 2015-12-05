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ABD: Musul'daki askeri hareketlilikten haberimiz var ama koalisyon aktivitelerinin bir parçası değil

150 kadar komandonun, görev değişikliği için Musul'a intikal ettiği belirtildi

05 Aralık 2015 01:54

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir birliğin "eğitim ve toplanma amacıyla" Musul'un Başika bölgesine intikal ettiği belirtilmesini ardından ABD'den ilk açıklama geldi. 

soL Haber Portalı'nın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "Türk askerinin Kuzey Irak'a kaydırılmasının farkındayız ama bu konuşlandırma koalisyon aktivitelerinin bir parçası değil" denildi.

Reuters'a bilgi veren, Türkiye'den bir güvenlik kaynağı da "Türkiye'nin birkaç yüz askeri eğitim vermek üzere Kuzey Irak'taki Musul'a konuşlandırdığını ve IŞİD karşıtı koalisyonun bu durumdan haberdar ettiğini" bildirdi.

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