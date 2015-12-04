Musul'daki Türk taburunda görev değişimi

Musul’un kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Peşmerge ve diğer IŞİD karşıtı muhalifleri eğitmek için bölgede bulunan Türk taburu görev değişimi yaptı.

Taburun görev değişimi, Türk askerlerinin Musul'a konuşlandırılması olarak yorumlandı ancak güvenlik kaynakları, 150 kadar komandonun görev değişimi kapsamında Başika kampına geçtiğini söyledi. T24 yazarı, güvenlik analisti Metin Gürcan da 2014'ten beri Musul/Başika'da bulunan birlikte rutin değişim yapıldığını söyledi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan, görev değişimi kapsamında Başika’ya giden komando sayısının 138 olduğunu aktarırken, kampta daha önce 80-90 kadar komando bulunduğunu belirtti. 25 tanktan oluşan zırhlı birlikte de görev değişimi yapıldığını söyleyen Ergan, "Komando gücüne yapılan takviye ile tank gücündeki asker sayısı dikkate alındığında görev değişimi sonrası Başika’ya yerleşen Türk asker sayısı en az 300’ü buldu" dedi.

"Değişikliği Genelkurmay istedi"

Ergan'ın haberine göre Başika’daki görev değişimi iki gün önce yapıldı. Ankara’da yapılan güvenlik zirvelerinde Genelkurmay, Başika kampının IŞİD birliklerine yakın bir yerde olduğuna dikkat çekerek, görev değişimi sırasında takviyeye gidilmesi yönünde görüş bildirdi. Hükümet Genelkurmay’ın bu önerisini yerinde buldu. Suriye ve Irak’ta IŞİD’e yönelik hava operasyonları yapan koalisyon güçleri görev değişimiyle ilgili bilgilendirildi. Türk komandosunun görev değişimi karadan zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşti.

Reuters'a bilgi veren bir Türk güvenlik kaynağı, Türkiye'nin "birkaç yüz askeri eğitim vermek üzere Kuzey Irak'taki Musul'a konuşlandırdığını" ve IŞİD karşıtı koalisyonu bu durumdan haberdar ettiğini bildirdi.