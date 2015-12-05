Musul'daki üsse Irak'tan sert tepki: Türk askeri hemen çekilsin, vurmaya hazırız

Türkiye, Musul’un Başika kentinde 600 askerli bir üs kurmak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle anlaştı. Türkiye’nin peşmergeleri eğitmek amacıyla oluşturacağı üsse Bağdat yönetiminden sert tepki gösterdi. Irak Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin derhal Irak topraklarından çekilmesi" istendi. Parlamento Güvenlik Komisyonu Başkanı Hakim el-Zamili ise "savaş uçaklarının bu güçleri vurmak üzere emir beklediklerini" söyledi.

Irak Hükümeti, Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika bölgesine sevk ettiği askerleri çekmesini istedi. Başbakan Haydar el Abadi'nin makamından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu adımla"Irak'ın egemenliğini ciddi bir şekilde ihlal ettiği" belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye'nin, iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstererek derhal Irak topraklarından çekilmesi" istendi.

Türk askerinin Musul civarında konuşlandırıldığına dair haberlerin ardından, Bağdat yönetimi adına ilk açıklamayı ise Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu Başkanı Hakim el-Zamili yapmıştı. Zamili, ‘işgalci’ olarak adlandırdığı Türk askerlerinin Irak'ın egemenliğini hedef aldığını, "Irak Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının bu güçleri vurmak üzere harekete geçmek için emir beklediklerini" söyledi.

Anadolu Ajansı, "Peşmerge güçlerinin eğitimi amacıyla 2,5 yıldır Musul'da bulunan Türk birliğinde yapılacak görev değişimi için 150 askerin, 20 civarında tank eşliğinde Başika bölgesine gönderildiğini" duyurmuştu.

ABD'li yetkililer, intikal konusunda bilgileri olduğunu ancak bunun ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin faaliyetlerinin bir parçası olmadığını belirtti.

Reuters haber ajansı, bir Türk güvenlik yetkilisinin ajansa, "Bu askerlerin daha önceden Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKYB) bulunduklarını ve Musul'a zırhlı araçlar eşliğinde karayoluyla gittiklerini" söylediğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan yetkili, "Türk askerlerinin iki-üç yıldır burada bulunduklarını, halihazırda eğitimin sürdüğünü, intikalin de eğitimle ilgili olduğunu" belirtti.

Bir milyon nüfuslu Musul geçen yıldan bu yana Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde. Kentin düşmesi IŞİD'in yükselişi açısından önemli bir dönüm noktası olmuş, Irak hükümetin kenti geri alma çabaları sonuçsuz kalmıştı.

‘Büyük Musul operasyonu’ mu geliyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD'le mücadele kapsamında bölgede 2 bin 700 Peşmergeye, eski Musul Valisi Esil Nuceyfi'ye bağlı 2 bin 400 Sünni Arap gücüne ve bin 400 Türkmen'e eğitim vermişti. Daha önce Duhok ve Erbil'de de eğitim veren bu birliklerin Başika'ya kaydırılması ‘Büyük Musul Operasyonu'nun habercisi olarak da değerlendirilmişti. Başika'ya en yakın tank taburunun Kanimasi de istihbarat üssünün de Simele'de olduğu, Türk birliklerine saldırı olasılığına karşı tüm unsurların teyakkuzda olduğu belirtiliyor.