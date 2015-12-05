Davutoğlu: Musul'da yaptığımız takviyeden ibaret, maksatlı provokasyon yapılıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Musul'daki üste yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin olarak "Olan sadece takviyeden ibarettir. Oradaki eğitim kampında askerlerimiz Musullulara ve peşmergelere eğitim vermektedir" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar 2 binin üzerinde Musullu'ya eğitim verdiğini belirtti. Musuldaki askeri üste yaşanan hareketlilik 'TSK'nın Musul'a yığınak yaptığı yönünde basına yansımış, Irak Başbakanlığı "Türkiye'nin derhal Irak topraklarından çekilmesini" isterken, Parlamento Güvenlik Komisyonu Başkanı Hakim el-Zamili ise "savaş uçaklarının bu güçleri vurmak üzere emir beklediklerini" söylemişti.

Davutoğlu, Rusya'yla yaşanan uçak krizi hakkında da "Putin'den empati yapmasını istiyorum" dedi.

Türk-İş'in 22. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletimiz 1 Kasım'da yeniden istikrar dedi ve gelir gelmez iş başına geçtik. AK Parti kuruluşundan itibaren insan odaklı olmuştur, biz daima insan dedik. Daha fazla demokrasi, adalet için çalıştık. Türkiye ilerledi, büyüdü. Şimdi insan odaklı politikalarımızı daha da derinleştirmenin vakti geldi.

İnşallah darbe anayasalarını yürürlükten kaldıracağız. Küresel kriz sonrasında da dünyada istihdamı en hızlı artıran ülkelerden biri olduk. Son 13 yılda iş gücümüz 8 milyon 544 bin kişi arttı.

13 senede Türkiye'yi bambaşka taşıdık ve şimdi daha da ileriye taşıyacağız. Zorluklar eskisinden daha fazla ama bizim hedeflerimiz hiçbir zaman küçülmez. Türkiye yeni kapıları, yeni ufukları açacak güce sahiptir. Kıdem tazminatı ve diğer konularda olmak üzere her konuyu sizlerle istişare edeceğiz. Büyüyen pastanın daha adil ve kardeşçe paylaşılmasını sağlayacağız.

Nasıl ki milli geliri 10 bin dolara getirdik şimdi 15'e çıkaracağız. Zorluklar eskisinden fazla. Ülkelerin ekonomileri, dünya ekonomisi küçülüyor. Ama bizim hedeflerimiz küçülmez. Her kapı kapanır, Türkiye yeni kapı açacak güce sahiptir. Avrupa Birliği'ne uygun iş kanunları hayata geçirdik, 1 Mayıs'ı bayram yaptık, sendikalar ve toplu iş sözleşmesini hayata geçirdik, darbe yasalarını kaldırdık inşallah darbe anayasalarını da kaldıracağız. İstihdam 7 milyon, işsizliği 8 milyon küsürde kaldırdık. Sadece geçen yıl 1,4 milyon istihdam oluşturuldu.

Doğru ekonomik politikalarla kayıtdışılığı azalttık. Asgari ücret 184 liraydı, yüzde 383 artışla, 1000 lira yaptık, şimdi de 1300 liraya çıkarıyoruz.Taşeronların özlük haklarına yönelik çalışmalar yaptık, iş sağlığı yönünde çalışmalar yaptık. Genel sağlık sigortasını hayata geçirdik.

Engelli vatandaşlara kadro

Hem bu ay hem de 2016'da engelli vatandaşlarımıza kadrolar geliyor. Sağlık karnesi ve vizite uygulamasına son verdik. Her zaman geleceğe dair yeni hedeflerimiz var. İşçilerimize de kulak verdik. İşçilerimizin emekçilerimizin sesini hissettik. Asgari ücret 1300 olacak, işin zorluğuna göre asgari ücret artacak. İlk kez işe başlayan gençlerimizin maaşını ödeyeceğiz. Türk-İŞ'te onlar da yer alacak.

"Avrupaya iş kurmaya gideceksiniz"

Asgari ücret ve emekliler için 240 lira taksitle ev sahibi yapacağız. Genç çiftçilerimize 30 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. AB Türkiye zirvesinde çok önemli kararlarla yeni ufuklara ilerliyor. 1960'lı yıllarda yola çıktı ya emekçilerimiz, o yiğit emekçiler onların gittiği Avrupa'ya başınız dik iş aramaya değil, iş kurmaya gideceksiniz.

Türkiye'nin ekonomisi siyaseti güçlü, AB liderleri artık diyorlar ki Türk insanı iş aramak için gitmez. Bir daha kimse Türk insanının başka ülkelerde iş bulmaya zorlamayacak. Avrupa'dan insanlar artık Türkiye'ye bakacak.

"Putin'den empati yapmasını istiyorum"

Rusya ile serinkanlı dostuğumuza yönelik hareket ediyoruz. Açık bir şekilde 24 Kasım günü biz hükümetimizi kurmanın coşkusu içindeyken bir uçağın aldıkları angajman talimatıyla düşürüldü. Türkiye'nin hava sahası, deniz sahası, kara sahası kutsaldır. Günlerdir Rusya tarafından eleştiriliyoruz. Başta Putin olmak üzere hepsine empati yapmasını istiyorum. Türkiye'den destek isteseydi, hava operasyonu yapsaydı. Tekrar onları bombalasaydı acaba Rusya'nın tavrı ne olurdu. Türkiye suriye sınırı Türkiye Rusya sınırı değildir. DEAŞ'e karşı mücadele edeceğiz dedikten sonra Türkmen dağında yaşayan Bayırbucak Türkmenlerini vurma konusunda uyardık. Rusya'daki aydın insanlara Türkiye'deki Ruslara da seslenmek istiyorum bizi anlayın, terör saldırıları, rejim saldırıları konusunda aldığımız her tedbir Türkiye'yi korumak için. Siviller Rusya'ya gitmiyor, Türkiye'ye gidiyor.

Musul açıklaması

Medyada yer alan haberler maksadı aşan yorumlara yol açmıştır. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur olamaz. Mücadelemiz terör örgütleriyledir. Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bu iki ülkenin de DEAŞ ve PKK olmak üzere bu tehditlerden kurtulması gerekir.

Bu eğitim faaliyeti Musul Valiliği'nin talebi ve Irak Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla başlatılmıştır. Burada yaşanan rutin takviye faaliyetini yanlış yorumlayanlar maksatlı bir provokasyon içindedir. Başika Kampı'nda DEAŞ'a karşı mücadele edecek Iraklı kardeşlerimizi eğittik, eğitmeye devam ediyoruz.

Musul’daki kampta 2 binden fazla kardeşimize eğitim verilmiştir. Irak ordusu ve polis kuvvetlerinin talebi doğrultusunda her türlü yardımı yapmaya hazırız.

Olan sadece takviyeden ibarettir. Oradaki eğitim kampında askerlerimiz Musullulara ve peşmergelere eğitim vermektedir. Savunma bakanları bugün bir temas gerçekleşecektir.

Kılıçdaroğlu'na 'arkadaşlar' tepkisi

Bu vesileyle hendek kapatanlara, Sayın Kılıçdaroğlu’nun arkadaşlar diye hitap etmesine son derece vahim buluyorum. Onlar Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyenlerin arkadaşı olabilir. Kılıçdaroğlu, ümit ediyorum ki oraya kaosa sürükleyenlere arkadaşlarım demez.

Oradaki emekçilerimizi çalıştıkları şantiyelerde tehdit eden, istihdamı yok edip iş emek sahibi olmasına engel olanlara karşı bütün önlemleri alacağız.