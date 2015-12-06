Türkiye, Kuzey Irak'taki asker sayısını 2 bine çıkaracak

Türkiye'nin IŞİD’in elinde bulunan Musul’un 32 km kuzeyindeki Başika bölgesine, tankçılar dahil 600 kişilik asker sevkıyatı, Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) önümüzdeki hafta Başika’ya intikalinin devam etmesi ve asker sayısının burada iki bini geçmesi bekleniyor.

Başika’da 2.5 yılı aşkın süredir bulunan Türk askerinin görev değişiminin takviyeli yapılması, Kuzey Irak’taki Türk askeri varlığının ciddi şekilde arttığını da ortaya koydu. Kuzey Irak’ta Bamarni’de tanklar ve piyadeden oluşan 500 kişilik bir mekanize taburu var. Sınırın sıfır hattındaki Kanimasi’de ise Bolu Komando Tugayı’ndan 400 kişilik bir grup mevcut.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, bu komandolar PKK’nın sınır geçişlerine karşı konuşlanmış durumdalar. Erbil, Zaho, Dohuk, Batufa, Süleymaniye ve Amadiye’de de irtibat timi olarak 130 kadar Özel Kuvvet bulunuyor. Özel Kuvvet, Peşmerge’ye eğitim de veriyor. Başika’daki Türk asker sayısının bini geçmesi durumunda 2 binden fazla Türk askeri Kuzey Irak’ta geniş bir alana konuşlanmış olacak. Kuzey Irak’ta konuşlanılmış olsa da Türkiye’nin, İran ve ABD’den sonra Irak genelinde askeri varlığını hissettiren üçüncü büyük ülke durumunda olduğu bildirildi.

Dohuk ve Musul arasındaki Simele bölgesinde yer alan Türk istihbarat birimlerine ait bir merkeze de personel takviyesi yapıldığı öğrenildi. Merkez, Hıristiyanlar, Şii Kürtler ve Türkmenlerin bulunduğu hassas bir bölgede yer alıyor.