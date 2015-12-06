T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Türkiye’nin Irak’a birlik göndermesi bölge güvenliğini tehlikeye atıyor

IKBY'yla anlaşan Türkiye, Başika'ya 600 askerli bir üs kuracak

06 Aralık 2015 19:51

Türkiye'nin, bölgedeki peşmergelerin eğitilmesi amacıyla Musul’un Başika kentinde 600 askerli bir üs kurmak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle anlaşmasını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Türkiye’nin Irak’a birlik göndermesi bölge güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi.

Press Tv’nin haberine göre, Türkiye hükümetinin bölgeye yönelik yeni hamlesinin “kaosa yol açacağını” savunan Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkelerin terörle mücadelede Irak hükümetiyle işbirliği yapması ve Bağdat’tan izin alması gerektiğini söyledi.

Irak, Bağdat'taki Türk Büyükelçisi’ni Türk askerinin Musul'a gitmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve askerlerin çekilmesi talep edilmişti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk askerleri Bağdat yönetiminin bilgisi olmadan Irak toprağına girmiştir. Irak, Türk askerlerinin varlığını düşmanca bir davranış olarak görüyor" denilmişti.

ETİKETLER

iranıraktürk askeriHüseyin Emir Abdullahiyantürkiyemusulaskeri üsıkby

İlgili Haberler

Irak, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Yapılan açıklamada, "Irak, Türk askerlerinin varlığını düşmanca bir davranış olarak görüyor" dendi

Irak: Türk askerleri hemen geri çekilmeli

Türkiye’nin Musul yakınındaki Başika bölgesine zırhlı birlik konuşlandırması tepki çekti

Iraklı milletvekilinden Türk askeri tepkisi: Egemenliğimizi ihlal eden herkes IŞİD'le aynı muameleyi görmeli!

IKBY'yla anlaşan Türkiye, Başika'ya 600 askerli bir üs kuracak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24