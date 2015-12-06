İran: Türkiye’nin Irak’a birlik göndermesi bölge güvenliğini tehlikeye atıyor

Türkiye'nin, bölgedeki peşmergelerin eğitilmesi amacıyla Musul’un Başika kentinde 600 askerli bir üs kurmak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle anlaşmasını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Türkiye’nin Irak’a birlik göndermesi bölge güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi.

Press Tv’nin haberine göre, Türkiye hükümetinin bölgeye yönelik yeni hamlesinin “kaosa yol açacağını” savunan Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkelerin terörle mücadelede Irak hükümetiyle işbirliği yapması ve Bağdat’tan izin alması gerektiğini söyledi.

Irak, Bağdat'taki Türk Büyükelçisi’ni Türk askerinin Musul'a gitmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve askerlerin çekilmesi talep edilmişti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk askerleri Bağdat yönetiminin bilgisi olmadan Irak toprağına girmiştir. Irak, Türk askerlerinin varlığını düşmanca bir davranış olarak görüyor" denilmişti.