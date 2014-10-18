iOS 8.1 20 Ekim'de geliyor!

Apple'ın iOS 8'e getirecek güncellemesinin tarihi belli oldu. Firmanın Yazılım Mühendisliği bölümünün kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, iOS 8.1 ile gelecek bazı yeniliklerden de bahsetti.

20 Ekim'de yayınlanacak olan iOS 8.1 güncellemesi, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'a Apple Pay desteğini getirecek. iOS 8 bunun yanında iCloud fotoğraf kitaplığının beta sürümüyle geliyor. Kamera Rulosu'nun geri dönüşü de iOS 8.1'in gelmesiyle gerçekleşecek.

Federighi, Apple'ın iOS 8'e gelecek bu ilk güncellemeyle müşterilerinin taleplerini yerine getirmek istediklerini söylüyor. Bu yüzden iOS 8.1'de yeni işlevlere rastlamamız da olası.