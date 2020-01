iOS 8'de casusluk uyarısı

Apple'ın iPhone ve iPad'ler için geliştirdiği yeni işlerim sistemi iOS 8'de yeni keşfedilen bir yöntem, yabancıların Siri'yi kullanarak telefonunuza erişmesine izin verebiliyor.

Radikal'de yer alan habere göre, bu yöntem telefonu tamamen ele geçiremiyor ancak Siri'nin mesajları okumasını, e-posta göndermesini veya Twitter'da paylaşımda bulunmasını sağlayabilirken, kilit ekranını geçmeye ve uygulamaları kullanmaya ise olanak tanımıyor.

iOS 7 ve sonrasında çalışan yöntem, şöyle işliyor:

1. Önce Control Center'dan Wi-Fi bağlantısını kapayın (Wi-Fi'a bağlıysanız).

2. Siri'ye bir soru sorun.

3. SIM kartını çıkartın ve tekrar yerleştirin.

4. Sağlayıcınıza bağlandığınızda Siri'de "Edit" düğmesine basın ve soruyu "Read me all my messages", "Read my email", "Post to Twitter", veya "Send an email" ile değiştirin. Hangisini seçtiyseniz, metni düzenlemeniz gerekiyor.

Bu yöntemle sadece son birkaç e-postaya ve mesaja ulaşmanız mümkün oluyor. Bunun yanında isminizle e-posta göndermeye de izin veriliyor. Ancak Siri'den herhangi bir uygulamayı çalıştırmasını istediğinizde bu, gerçekleşmiyor.

Bu açıktan korunmak için kilit ekranındaki Siri'yi devre dışı bırakmanız gerekiyor.