İOS 8'i hemen indirmeyin!

Büyük gün yaklaşıyor, dünyanın 1 yıldır beklediği iPhone 6, 9 Eylül'de TSİ 20:00'da tanıtılıyor. iPhone 6 ile beraber tüm iPhone ve iPad kullanıcılarına iOS 8 güncellemesi de sunulacak. Ancak bu güncellemeyi ilk günden yükleyenlerin canı fazlasıyla sıkılabilir.

BGR’ın haberine göre, Apple ’ın Haziran ayında tanıttığı yeni iOS güncellemesi iOS 8, 9 Eylül ’de iPhone 6 ile birlikte son kullanıcıların da hizmetine sunulacak. Apple şimdiden iOS 8.0.1 güncellemesi üzerinde çalışıyor. iOS 8 güncellemesinden kısa süre sonra dağıtılmaya başlanacak olan iOS 8.0.1, iOS 8 ile gelen çeşitli hataları düzeltecek. Apple’ın daha iOS 8 yayınlanmadan 8.0.1 sürümü üzerinde çalıştığı iddiaları, akıllara iOS 8’in sorunlar ile birlikte gelebileceği fikrini getirdi.

Her firma güncellemelerde ufak hatalar yapabiliyor. Apple’ın Samsung ’un ya da diğer üreticilerin daha önce de başına gelen sorunlu güncelleme vakaları, bundan sonra da devam edecek. Bunun için yapmanız gereken ise güncellemeyi çıktığı saniyede indirmek yerine bir süre beklemek.

Eğer iddialar doğruysa iOS 8 ile ortaya çıkabilecek sorunlar çok kısa bir süre sonra yayınlanacak olan iOS 8.0.1 sürümü ile düzeltilecek. Sizde kendinizi riske atmak istemiyorsanız iOS 8 yayınlandıktan sonra en azından bir iki gün (hatta mümkünse iOS 8.0.1 çıkana kadar) bekleyin.

Shiftdelete'in haberine göre iOS 8 Haziran ayından beri uygulama geliştiriciler tarafından test ediliyor. Bir çok Beta sürümü yayınlanan güncellemenin final sürümüne geldiğinde ufak sorunlar çıkartması imkansız değil. iOS 7 ilk çıktığından özellikle iPhone 4 sahipleri büyük sorunlar yaşamış ve Apple sorunları çözmek için yeni güncellemeleri birbiri ardına yayınlamıştı.