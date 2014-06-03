İşte Apple iOS 8'le gelen yeni özellikler

Apple'ın yeni sürümü İOS 8'de Bazı özellikler Android'e karşı eksikleri kapama amacı taşısa da "evin ışıklarını açma", "nabız verilerinizi doktorunuza gönderme" gibi özellikler Apple severleri heyecanladırırken Android'e karşı yeni rekabet kulvarlarını da açmış oldu. Apple ABD'nin San Francisco kentinde WWDC 14 fuarındaki etkinliğinde yeni işletim sistemi iOS 8'i tanıttı. Etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook iOS7'nin başarı hikayesi olduğunu belirtirken iOS 8 ile birçok yeni özelliği kullanıcılara sunacaklarını söyledi. Tim Cook iOS 8 ile birlikte yeni Mac işletim sistemi OS X 10.10 Yosemite ve yeni Safari de tanıtıldı.

Yeni iOS 8'de özellikle mesajlaşma alanında yenilikler dikkat çekiyor. iOs 8'de yazılan mesajlar için otomatik öneriler sunma ve yazı önerisini kişinin sözcük kullanım alışkanlıklarına göre sağlama özellikleri yer alıyor. iOS 8'de uygulamalara erişim hızlandırılırken Spotlight ile uygulamalar aranabiliyor. Girilen içeriğe bağlı olarak Wikipedia ya da imdb bilgilerine erişim sağlanıyor.

Grup mesajı

iOS 8 ile bildirim ekranı da geliştirilmiş durumda. Bildirim ekranında sadece mesaj okumak değil mesaja çabuk yanıt vermek de mümkün olacak. Grup mesajlarına isim verilebilecek. İstenmeyen grup mesajlar için bildirim gelmesi engellenebilecek, ses kısılabilecek.

iOS8'in bir başka ilginç özelliği de HomeKit uygulaması olacak. Google'ın da önem verdiği ve bunun için birçok ev otomasyon şirketlerini satın aldığı ortamda Apple da benzeri şirketlerle ortaklık kurmuştu. Şimdi bu ortaklık iOS 8'de HomeKit ile meyvesini verecek. HomeKit ile kullanıcılar evdeki ışığı kapatıp kapılarını kilitleyebilecekler.Siri arayüzünü kullanarak bir kullanıcı "yatmaya gidiyorum" (get ready for bed) diyerek evdeki tüm ışıkları kapatabilecek. Apple bunun için Philips ile ortak proje gerçekleştirmişti.

Sağlık uygulaması Health Kit

iOS 8 ile birlikte sağlık uygulaması HealthKit de Appleseverlerin hayatına girecek. HealthKit, Nike'ın fitness cihazı FuelBand gibi birçok sağlıkla ilgili cihaza entegre çalışabilecek. HealthKit nabız gibi temel sağlık verilerinizi ölçerek doktorunuza yanlış bir durum olduğunda haber verebilecek. Bu uygulama için Apple'ın Mayo Clinic ile anlaştığı ABD'de diğer önemli hastaneleri de uygulamanın ekosistemine katacağı duyuruldu. Apple geliştiriciler için tasarladığı Metal özelliği ile sahip olduğu işlemcinin potansiyelini sonuna kadar kullanan 3 boyutlu oyunlar geliştirilmesini sağlayacak.

Fotoğraflar daha kolay erişilebilir

Apple kullanıcıları için önemli fotoğraf özellikleri de iOS 8ile geliyor. Daha önce iCloud'da birkaç gün sonra başka Apple cihazlarınızda görünemeyen fotoğraflar çok can sıkıyordu. Apple iCloud'daki tüm fotoğrafların tüm cihazlardan görülebilmesini mümkün kıldı. iOS 8 ile örneğin bir Mac bilgisayardan fotoğraf düzenleyen bir kullanıcı daha sonrasında iPad'den kaldığı yerden fotoğrafı düzenlemeye devam edebilecek. Tüm fotoğrafların iCloud'da depolanması da yeni işletim sistemiyle sağlanacak. iCloud 5 GB'a kadar bedava 20 GB ise 0.99 dolardan satılacak.

Yeni iOS 8 uygulama geliştiriciler için de yenilikler sunacak. Uygulamacılar geliştirdikleri uygulamanın videosunu yükleyebilecek. Google Play'de bulunan "editörün seçimi" özelliği de Apple uygulamaları için geliyor. Apple Android işletim sisteminde bulunan Widget özelliğini de bir adım öteye taşımayı planlıyor. iOS 8 Widget'larında birçok uygulamanın temel özelliklerine uygulamayı açmaya gerek kalmadan erişilebilecek. Örneğin kullanıcılar eBay widget'ında uygulamayı açmadan açık artırmalara katılabilecek. Yeni iOS 8 sonbaharda erişilebilir olacak.