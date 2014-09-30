iOS 8'e terfi edenler artık iOS 7'ye geri dönemeyecek

Apple'ın iPhone ve iPad için geliştirdiği iOS 8'in kurulumundan sonra iOS 7'ye dönüş yolu tamamen kapandı.

Apple, iOS 7'ye desteği resmi olarak durdurdu. iOS 8'e geçişi hızlandırmak isteyen Apple böylece kullanıcıları iOS 7'yi terk etmeye zorlamış olacak. Ancak tüm eski Apple cihazları iOS 8'i çalıştıramadığı için bu aynı zamanda eski cihaz kullanıcılarını yeni Apple cihazlarını satın almaya zorlamakla aynı anlama da geliyor.

Bu arada, eski modellerin çoğu iOS 8'e geçse de yeni işletim sistemi eski cihazlara çok ağır gelebiliyor ve cihaz yavaş çalışıyor veya depolama alanı iOS 8'e az geldiği için, kullanıcılar verilerini saklayacak alan bulmakta zorlanıyor.

Ancak ne yazık ki, merak ederek cihazlarını iOS 8'e yükselten eski cihaz kullanıcıları pişman oldukları taktirde artık iOS 7'ye geri de dönemeyecekler. Apple'ın kararı, iOS 7'ye dönüşün önünün de kapanması anlamına geliyor.