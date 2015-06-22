İnsan Hakları İzleme Örgütü: IŞİD, Palmira'ya mayın döşedi

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, IŞİD'in Mayıs ayı sonunda ele geçirdiği tarihi kent Palmira'da (Tedmur) Antik Roma döneminden kalma eserlerin bulunduğu alana mayın ve patlayıcılar döşediği bilgisini aktardı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, örgütün daha önce başka kentlerde yaptığı gibi tarihi eserleri yıkmak için mi, yoksa rejim güçlerini bölgeden uzak tutmak için mi patlayıcı döşediği henüz bilinmiyor.

Palmira'nın bağlı olduğu Hums viyatenin valisi Talal Barazi, Mayıs ayı sonunda AP'ye yaptığı açıklamada rejime bağlı güçlerin Pamira yakınlarındaki Cizl bölgesinde IŞİD'le çatışmalara başladığını söylemiş, "Planlar hazır ama askeri harekatın ne zaman başlayacağını henüz bilmiyoruz" demişti.

Roma İmparatorluğu döneminden kalma ve geçmişi 4. yüzyıla dayanan Palmira antik kent, Mayıs ayı sonunda IŞİD'in kontrolüne geçmişti. IŞİD kentte, rejim askeri veya rejimle işbirliği yapan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 400 kişiyi katletmişti.

Humus'un doğusunda kalan Palmira kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde.