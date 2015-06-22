T24 LogoT24 Logo
Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: IŞİD, Palmira'ya mayın döşedi

Palmira'da Antik Roma döneminden kalma 1700 yıllık eserlerin bulunduğu alana IŞİD tarafından mayın ve patlayıcılarla döşendiği belirtildi

22 Haziran 2015 00:01

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, IŞİD'in Mayıs ayı sonunda ele geçirdiği tarihi kent Palmira'da (Tedmur) Antik Roma döneminden kalma eserlerin bulunduğu alana mayın ve patlayıcılar döşediği bilgisini aktardı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, örgütün daha önce başka kentlerde yaptığı gibi tarihi eserleri yıkmak için mi, yoksa rejim güçlerini bölgeden uzak tutmak için mi patlayıcı döşediği henüz bilinmiyor.

Palmira'nın bağlı olduğu Hums viyatenin valisi Talal Barazi, Mayıs ayı sonunda AP'ye yaptığı açıklamada rejime bağlı güçlerin Pamira yakınlarındaki Cizl bölgesinde IŞİD'le çatışmalara başladığını söylemiş, "Planlar hazır ama askeri harekatın ne zaman başlayacağını henüz bilmiyoruz" demişti.
Roma İmparatorluğu döneminden kalma ve geçmişi 4. yüzyıla dayanan Palmira antik kent, Mayıs ayı sonunda IŞİD'in kontrolüne geçmişti. IŞİD kentte, rejim askeri veya rejimle işbirliği yapan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 400 kişiyi katletmişti.

Humus'un doğusunda kalan Palmira kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde.

ETİKETLER

palmiraışidinsan hakları izleme örgütü

İlgili Haberler

'IŞİD Palmira'da 400 sivili öldürdü'

Suriye Devlet Televizyonu IŞİD'in antik kent Palmira'da çoğu kadın ve çocuk 400 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Antik kent Palmira'daki kelaynakları IŞİD'den önce bulana ödül var

IŞİD'in Palmira'daki varlığı, koruma altına bulunan kelaynakları da tehdit ediyor

Kaçakçıların yeni hedefi Palmira

Berlin Ön Asya Müzesi Direktörü Markus Hilgert, IŞİD terörünün tehdidi altındaki antik Palmira kentinin önemini, çağlar boyunca sahip olduğu özel ve stratejik konumu DW'ye anlattı.

IŞİD, Palmira'daki antik tiyatroda 20 kişiyi katletti

Terör örgütü IŞİD, Suriye’deki antik Palmira kentinde bulunan amfi tiyatroda 20 kişiyi öldürdü.

Palmira Antik Kenti'ndeki tarihi eserler internette satışa çıkarıldı

IŞİD üyeleri, tarihi eserleri ülke dışına çıkarmak için de Türkiye'yi kullanıyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24