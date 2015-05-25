Antik kent Palmira'daki kelaynakları IŞİD'den önce bulana ödül var

Suriye'de antik kent Palmira'nın IŞİD tarafından ele geçirilmesiyle dünya mirasının yanı sıra koruma altında olan dört kelaynak da tehlikeye altında. Yetkililer, kuşları IŞİD'den önce bulanlara ödül vaadetti.

Şehirde 2002 yılında küçük bir koloni halinde bulunan ve koruma altına alınan kelaynakların akıbeti hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Kelaynakların bakımını yapan bekçinin IŞİD'in kenti ele geçirmesi üzerine görevini bırakıp şehri terk etmesiyle kuşlar sahipsiz kaldı. Yetkililer, kuşlar hakkında bilgi getirenlere bin dolarlık ödül verileceğini açıkladı.

İngiliz BBC'ye açıklama yapan bir kuş bilimci 'Zenobia' isimli dişi kelaynağın bulunmasının çok önemli olduğunu belirtti. Zenobia kışın Etiyopya'ya göçen kelaynaklar arasında rotayı bilen ve koloniye yol gösterecek konumda olan tek kuş.

Kuş bilimciler bu türün Suriye'de yok olmasından endişe ediyor.