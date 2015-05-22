Dünya Palmira için korkuyor



Orta Suriye'de antik kalıntıların bulunduğu Palmira kentinin IŞİD'in eline geçmesi dünyada büyük endişeye neden oldu.

UNESCO Başkanı Irina Bokowa, Palmira'daki kalıntıların yok edilmesinin insanlık açısından büyük bir kayıp olacağını söyledi. Çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Bokowa, BM Güvenlik Konseyi'nin de Palmira'yı gündemine almasını istedi. Bokowa, "Uluslararası toplumun toplu halde harekete geçmesine ihtiyacımız var" diye konuştu.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Palmira'da M.S. birinci yüzyıldan kalma kalıntılar bulunuyor. Ortadoğu'nun en önemli antik kompleksini barındıran Palmira, antik dönemin ticaret metropollerinden biriydi. Uzmanlar, insanlık tarihinde önemli bir yeri olan Palmira'nın, Irak'ta yok edilen sanat eserlerinin akıbetine uğramasından endişe ediyor. IŞİD, Irak'ın antik şehirleri Himrud ve Hatra'yı tüm dünyanın gözü önünde yok etmişti.

Uzmanlar endişeli

Heidelberg Üniversitesi'nden arkeoloji profesörü Peter A. Miglus, Palmira'nın doğu ve batı kültürlerini kapsayan bir sanat eseri olduğunu ve uluslararası araştırma noktaları arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Konstanz Üniversitesi'nden arkeolog Stefan R. Hauser ise IŞİD militanlarının Palmira'daki çok sayıda antik kalıntıları yağmalanmasından ve heykelleri de satmasından korktuğunu dile getirdi. Hauser, kentin düşmesinin sadece bölge halkı açısından değil, kültürel anlamı nedeniyle herkes için büyük bir felaket olduğunu ifade etti.

Bölgedeki aktivistler de antik kente şimdiye kadar bir zarar verilmediğini aktarıyor. Suriye Müzeler ve Antik Çağ Kurumu Genel Müdürü Mamun Abdulkerim, yüzlerce heykelin IŞİD bölgeye girmeden önce güvenli bölgelere aktarıldığını açıkladı.

Kentteki insani durum

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Palmira'da Suriye güvenlik gücü ve sivil olmak üzere 17 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. IŞİD'in kurbanların bazılarını kafalarını keserek öldürdüğü belirtildi.

İnsan hakları savunucuları, bölgedeki insani durumun da zor olduğuna dikkat çekiyor. Esad yönetiminin bölgedeki hava saldırıları devam ederken, IŞİD'in Palmira'da sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve rejim yanlılarının evlerine operasyonlar düzenlediği bildirildi.

Günlerdir elektriğin olmadığı kentte, su ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğini de ifade ediliyor. Birçok kişinin kaçtığı Palmira'da, kent halkının ne kadarlık bir bölümünün halen bölgede bulunduğu bilinmiyor. Aktivistler, halen on binlerce kişinin Palmira'da olduğunu bildiriyor, ancak bu veriler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.