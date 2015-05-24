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Dünya

'IŞİD, antik kent Palmira'da en az 400 kişiyi katletti!'

IŞİD, geçen Çarşamba Suriye ordusuyla kanlı çatışmalara girdiği 2 bin yıllık Palmira Antik Kenti'ni ele geçirmişti

24 Mayıs 2015 17:34

Suriye devlet televizyonu, IŞİD’in Palmira şehrinin merkezinde çoğu kadın ve çocuk en az 400 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Reuters katliam haberini yerleşimlerin ifadelerine dayandırıyor.

IŞİD, geçen Çarşamba Suriye ordusuyla kanlı çatışmalara girdiği 2 bin yıllık Palmira Antik Kenti'ni ele geçirmişti.

'Çölün Gelini' olarak bilinen kent, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. 

Çölün ortasında, palmiye ağaçlarıyla çevrili kent, tarihi öneminin yanı sıra başkent Şam ile diğer kentleri birbirine bağlayan kavşak noktası olarak da tanınıyor. 

Başkente 215 kilometre uzaklıktaki Palmira'da sonradan kiliseye çevrilmiş tapınaklar, mezarlar ve sıra sütunlar yer alıyor. 

Antik kentte 3 bin kişi kapasiteli bir amfitiyatro da bulunuyor. 

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