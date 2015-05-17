Palmira'da IŞİD'e darbe

Suriye'nin orta bölgesindeki antik Palmira kentini ele geçirmeye çalışan IŞİD militanları ile hükümete bağlı birlikler arasında şiddetli çatışmalar meydana geldiği bildirildi. Suriyeli yetkililer, çatışmalarda IŞİD'in darbe aldığını ve kent çevresinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, çatışmalarda en az 47 hükümet askeri, 29 da cihatçı hayatını kaybetti.

Şam yönetimi de ordunun bölgeyi kontrol altına aldığını kaydetti. Antik kültür varlıklarından sorumlu hükümet yetkilisi Maarmun Abdulkarin, kentin güneybatısındaki harabelerin zarar görmediğini söyledi. "Ancak bu artık endişelenmeye gerek olmadığı anlamına gelmiyor" diyen Abdulkarin, tehdidin devam ettiğini vurguladı.

Palmira'nın tarihi bölgesi, antik dönemden kalma çok sayıdaki harabesiyle ünlü. Birinci yüzyıldan kalma ve hala iyi durumda olan tapınaklar, Ortadoğu'daki en ünlü antik yapılar arasında sayılıyor.

Bölgedeki kültür varlıklarının IŞİD tehdidi altında bulunduğuna dikkat çeken Berlin Önasya Müzesi Direktörü Markus Hilgert, tarihi kültür varlıklarının korunması için uluslararası çaba gösterilmesini istedi. Güncel durum karşısında dünyanın çaresiz kaldığını belirten Hilgert, bu kültür varlıklarının korunması konusunda ciddiyetle düşünülmesi gerektiğini belirtti.