IŞİD, Palmira antik kentinin kontrolünü ele geçirdi

IŞİD, Suriye Ordusu'nun günlerdir kanlı çatışmalara girdiği Palmira antik kentinin tamamını ele geçirdi. Palmira'yı çevreleyen Tedmur kentinin büyük bir kısmının da IŞİD'in eline geçtiği belirtiliyor.

Suriye Devlet Televizyonu, Suriye Ordusu'nun Palmira kentinden sivilleri tahliye ettikten sonra çekildiğini duyurdu. Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) de Tedmur'un IŞİD'in kontrolüne girdiğini açıkladı.

Palmira'daki antik yapıların yüzlercesinin Suriye Ordusu tarafından taşındığı, büyük yontuların ise bölgede kaldığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, kente giren militanlardan Ömer Hamza'nın ifadelerine dayanarak verilen haberde, Tedmur Hapishanesi'ndeki tüm tutukluların serbest bırakıldığı duyuruldu.

"Esed güçleri, DAEŞ'in (IŞİD) kentte saldırısını fırsata dönüştürerek kentteki müzeleri yağmaladı. Rejim güçleri çok sayıda tarihi eseri çaldı. Rejim şimdi, müzelerde kaybolan eşyaları DAEŞ'in çaldığını iddia edecek" yorumunu yapan Hamza, halkın çoğunluğunun tahliye edildiği ifadelerine karşı "Kentteki halkın, rejimin hava saldırılarından ve IŞİD korkusundan dışarı çıkmadığını" iddia etti.

IŞİD militanlarının "rejim güçlerinin çaldığını" iddia ettiği tarihi eserlerin bir kısmı Suriye ordusunun gözetiminde kentten çıkarıldı. Ancak BBC, büyük yontu ve heykellerin taşınamadığı duyurdu.

Muhalif yapılanmaların koordinasyonundan sorumlu Halid el-Humsi de demeç verdiği AA'ya "IŞİD militanlarının kente 4 koldan saldırı başlattığını ve kuzey bölgesinde bulunan ilçe müdürlüğü ile devlet güvenlik binalarını ve doğu bölgesinin kapısı niteliğindeki Hattab kontrol noktasını ele geçirdiğini" söyledi.

IŞİD militanlarıyla Suriye Ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı kentte, Palmira'daki tarihi eserlerin korunması için günlerdir yoğun bir çalışma sürdürülüyordu.

Reuters'e konuşan İdlib Müzeler Sorumlusu Maamun Abdulkerim, “küçük grupların” kente girdiğini belirtirken, Suriye ordusuna, "muhalifler"e ve uluslararası topluma, "Çölün Gelini" olarak adlandırılan Palmira’yı korumaları için çağrıda bulundu. Abdülkerim, “Yıkılmasından ve satılmasından korktuğumuz yüzlerce heykel şu anda güvenli bir yerde. Korkumuz, müze ve taşınamayacak büyük eserler için. Bu tüm dünyanın savaşı” dedi.