'IŞİD Palmira'da 400 sivili öldürdü'



Suriye devlet televizyonunun verdiği bilgilere göre IŞİD, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan antik kent Palmira'da en az 400 kişiyi öldürdü.

Yerel halkın ifadelerine göre kurbanların çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Muhalefet temsilcileri ise sokakların yüzlerce cesetle dolu olduğunu kaydederken, kurbanların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın destekçileri olduğunu savundu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre IŞİD halihazırda Suriye’nin yaklaşık yarısının kontrolünü elinde bulunduruyor.