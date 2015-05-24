T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'IŞİD Palmira'da 400 sivili öldürdü'

Suriye Devlet Televizyonu IŞİD'in antik kent Palmira'da çoğu kadın ve çocuk 400 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

24 Mayıs 2015 20:08


Suriye devlet televizyonunun verdiği bilgilere göre IŞİD, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan antik kent Palmira'da en az 400 kişiyi öldürdü.

Yerel halkın ifadelerine göre kurbanların çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Muhalefet temsilcileri ise sokakların yüzlerce cesetle dolu olduğunu kaydederken, kurbanların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın destekçileri olduğunu savundu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre IŞİD halihazırda Suriye’nin yaklaşık yarısının kontrolünü elinde bulunduruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suriye Devlet Televizyonu IŞİDPalmiraSuriyeIŞİD UNESCO Dünya Kültür MirasıSuriye Devlet Başkanı Beşar EsadHakları GözlemeviIŞİDWelle Türkçe DW/Reuters BW/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24