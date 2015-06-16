Palmira Antik Kenti'ndeki tarihi eserler internette satışa çıkarıldı

20 Mayıs'ta IŞİD tarafından işgal edilen Tedmur kasabasında bulunan Palmira Antik Kenti'nden çıkarılan tarihi eserlerin internet üzerinden satışa çıkarıldığı açıklandı. IŞİD üyeleri, tarihi eserleri ülke dışına çıkarmak için de Türkiye'yi kullanıyor.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Boston Üniversitesi'nden profesör olan Arkeolog Michael Danti, IŞİD'in Suriye'nin Palmira kentinden çalınan tarihi eserlerin 2 bin ila 20 bin dolar arası fiyatlara satıldığını açıkladı.

Bu fiyatların tarihi eser kaçakçılığı için çok düşük olduğu belirtilirken, satışların çoğunlukla internet üzerinden yapıldığı söyleniyor.

Danti, Suriye'de Bronz Çağı'ndan başlayarak erken İslam dönemlerine kadar pek çok tarihi eserin bulunduğunu söyleyerek, bu eserlerin internete konan fotoğraflarında hasar gözlemlediklerini belirtiyor.

Kaçakçılığın geçiş noktasının Türkiye olduğunu söyleyen Danti, IŞİD bölgesinden gelen eserlerin Türkiye'nin güneyine getirildiği, buradan sonraysa takip edilmelerinin mümkün olmadığını söylüyor.

Danti, Türkiye'deki suç örgütlerinin ve İslamcı grupların birlikte çalıştıklarını da iddia ediyor.