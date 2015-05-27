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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD, Palmira'daki antik tiyatroda 20 kişiyi katletti

Terör örgütü IŞİD, Suriye’deki antik Palmira kentinde bulunan amfi tiyatroda 20 kişiyi öldürdü.

27 Mayıs 2015 21:43


Terör örgütü üyelerinin, yaklaşık 20 erkeği hükümet destekçisi olma suçlamasıyla öldürdüğü belirtildi.

IŞİD, bölgenin kontrolünü geçen hafta ele geçirmiş ve yüzlerce kişiyi öldürmüştü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 600 kişi de tutsak alınmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdulrahman, “Militanlar Roma dönemine ait amfi tiyatroda 20 kişiyi katletti ve insanlardan izlemelerini istedi“ şeklinde konuştu. Abdrurrahman, 20 kişinin ateş açılarak öldürüldüğünü söyledi.

Palmira'nın 2 bin yıllık antik eserlerinin ve amfi tiyatronun IŞİD militanlarınca yok edilmesinden endişe ediliyor. Palmira, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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