İnşaat İşçileri Sendikası: Şantiyelerde 12 bin denetmen açığı var

Mecidiyeköy'deki Torun Center'da 10 işçinin ölümüne sebep olan kaza hakkında İnşaat İşçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Şantiyelerde şu an 12 bin denetmen açığı var. Güvenlik sorumluluğunun doğrudan bakanlığa bağlı olması ve kontrollerin inşaat devam ettikçe sürmesi gerekmektedir” denildi.

Mecidiyeköy’de eski Ali Sami Yen stadı arsasında, TOKİ ve Torunlar GYO ortaklığında inşa edilen ‘Torun Center’ şanityesindeki asansör kazasında Cumartesi akşamı 10 işçi can verdi.

Radikal’den Elif İnce’nin haberine göre, şantiyenin önünde bugün saat 14’te bir basın açıklaması yapan İnşaat İşçileri Sendikası, iş güvenliğiyle ilgili bağımsız denetmenlerin eksikliğine vurgu yaptı.

Sendikanın Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz’ın okuduğu basın açıklaması şöyle: ‘’Şantiyelerde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan,kara düzen çalıştırılıyoruz. 30-40 katlı bir bina inşaatında sadece baret ve eldiven giymek güvenlik önlemi olamaz. Bu kadar büyük bir inşaatta iş güvenliği sorumlularının faaliyetin devam ettiği sürece burada bulunması gerekir. Biz bunu daha önce de defalarca ifade ettik. İş güvenliği sorumlusunun özel şirket patronu altında çalışıyor olması buradaki temel sorundur. Güvenlik sorumluluğunun doğrudan bakanlığa bağlı olması ve kontrollerin çalışma devam ettikçe sürmesi gerekmektedir.’’

Ağustos’ta 40 işçi kâra kurban

‘’Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerine inşaat işçisi hiçbir güvenlik olmadan çalıştırılıyor. Ağustos ayında şantiyelerde çalışan 40 işçi kardeşimiz patronların karına kurban edildi. Çalışma Bakanlığı'nı uyarıyoruz. İnşaatlarda hiçbir denetim yapılmıyor. Şantiyelerde şu an 12 bin denetmen açığı var. Bu denetçiler alınmadığı için her sene iki Soma yaşıyoruz. Biz her sene bu kadar şehit verirken, Torunlar şirketi geçen yıla oranla karını %900 artırmıştır. Bu şantiyedeyse üç kuruşluk önlemler alınmamaktadır.’’

Paraşüt ve düşme freni yoktu

‘’Dün akşam gerçekleşen olayda, güniçerisinde birkaç kez arıza veren asansörle işçiler taşınmaya devam etmiştir. Asansörün düşmesi ihtimaline karşı alınan paraşüt ve düşme freni gibi önlemlerin bulunmadığını dün akşam işçi kardeşlerimiz ifade ettiler. Burada göz göre göre iş cinayeti işlenmiştir. Torunlar şantiyesinde iş güvenliği önlemleri alınana kadar çalışma derhal sonlandırılmalı ve burada çalışan işçi arkadaşlarımızın ücretleri ödenmeye devam etmelidir.’’