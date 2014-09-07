Bakan Çelik'ten inşaat kazasına ilişkin ilk açıklama: Nerede ihmal varsa üzerine gidilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın arazisindeki inşaatta meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin, "Tüm yönleriyle olay açık bir şekilde ortaya çıkarılabilecek. İhmal, kusur nerede var ise bunların üzerine gidilecek" dedi.

10 işçi hayatını kaybettiği olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, inşaatta incelemelerde bulundu.

Çelik, kazanın yaşandığı inşaatın zemin katında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mecidiyeköy'de bahse konu inşaatta maalesef dün akşam saat 19.00 sularında tüm milletimizi üzüntüye garkeden müessif bir kaza ile karşı karşıya kaldık. Bu meydana gelen müessif olayın neticesinde 10 çalışanımız, 10 emekçimiz ne yazıkki hayatını kaybetti. Öncelikle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

"Yaşanan bu olaylar neticesinde bir daha yaşanmaması konusunda hep temennilerimizi ifade ediyoruz. Bu konuda gerek işverenlerin gerekse tüm yetkililerin gerekli sorumluluk çerçevesinde hareket etmeleri konusunda tüm ikazlara rağmen maalesef dün akşam böyle bir feci ve hepimizi üzüntüye boğan bir tabloyla karşı karşıya kaldık" diyen Bakan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Olayın neden, nasıl olduğu konusunda bizlere, şu anda yaptığımız değerlendirmede eldeki bilgi, bir yük asansörünün malzeme taşıyan ve katlarda genellikle ağırlıklı olarak kartonpiyer ve benzeri işler yapan işçilerimizin malzeme taşırlarken, malzemeyle birlikte çıkarlarken, asansörün raylı sistemden çıkması neticesinde malzemelerle beraber asansör boşluğuna düşmelerinden meydana gelen son derece üzüntü verici bir tablo. Bunun ötesinde bunun nereden kaynaklandığı, sebeplerinin ne olduğu, bu arızanın neden kaynaklandığı konusunda ise tabiki gerek idari gerekse adli soruşturmalar devam ediyor. Teknik düzeyde bakanlığımıza bağlı müfettişler olayı duyulur duyulmaz, iletilir iletilmez ilk andan itibaren herkes görevinin başında ve bu olayın nereden kaynaklandığı konusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Kısa süre içerisinde, bu yük asansöründe meydana gelen arızanın nedeninin ortaya çıkacağının inancı içerisindeyim."

Çelik, şunları kaydetti:

"Tabiki burada ihmali olan özellikle ilgili mevzuat çerçevesinde iş güvenliği uzmanının, iş sağlığı uzmanı bulundurma zorunluluğu var. Bunlar nasıl raporlar verdiler, nasıl bir değerlendirme yaptılar, burada çalışma koşulları ile ilgili durum nedir, savcılık zaten olayın üzerinde. Sayın Valinin kaydettiğine göre şu anda 8 kişi gözaltında bulunmakta. Tüm yönleriyle olay açık bir şekilde ortaya çıkarılabilecek. İhmal, kusur nerede var ise bunların üzerine gidilecek. Temennimiz tabii bu olayların bir daha yaşanmaması ve medya olarak sizlerde öyle tahmin ediyorum, olay anından itibaren burada olup biten tüm inşa faaliyetlerini, bütün açıklığıyla, öyle tahmin ediyorum belgelediniz, ortaya koydunuz. Tüm bu yönleriyle de inşa faaliyetleriyle de konunun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yoğunluğun içerisinde baktığınız zaman bir anlamda da kazanın olmaması büyük bir şans diyesim geliyor. Çünkü 10 tane can kaybetmişiz. Bunun çok farklı nedenleri olabilir, sebepleri olabilir. Bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkmasında yarar var. Biz bu konuda üzerimize düşen ne ise onları yerine getirme gayreti içerisinde olacağımızı tekrar belirtmek istiyorum. Tekrar milletimizin başı sağolsun. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır temenni ediyorum."

Basın mensuplarının "Bu süre içinde inşaat devam edecek mi, durdurma gibi bir durum söz konusu mu?" sorusuna ise Çelik, "Bu olaydan sonra tabii devam etmesi söz konusu değil. Tüm bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra tabiki ona göre değerlendirilip yeni kararlar alınacaktır" yanıtını verdi.

Bakan Faruk Çelik’e incelemeler sırasında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu eşlik etti.

Kazanın yaşandığı inşaatın girişinde çevik kuvvet polisleri barikat kurarak bekliyor. Öte yandan olay yerinde kazayı protesto etmek isteyen ölen işçilerin arkadaşlarıyla polis arasında yaşanan arbedenin ardından olay yerine 3 TOMA gelerek önlem aldı.