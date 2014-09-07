Ali Sami Yen'in yerine yapılan rezidansta asansör kazası; 10 işçi öldü

Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın arazisine Torunlar Holding tarafından yaptırılan rezidans inşaatında, işçileri taşıyan asansör 32. kattan zemine çakıldı. İlk belirlemelere göre 10 işçi hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.00'da meydana geldi. İnşaatı devam eden 36 katlı binanın 32 katında duran asansör henüz belirlenemeyen bir nedenle içinde işçiler varken zemine düştü. Olayda 10 işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.





İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kişisel twitter adresinden yaptığı açıklamada, 10 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Mutlu, olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



İşçiler, asansörlerin bakımsız olduğunu söyledi

İnşaatta çalışan işçiler asansörlerin 1 aydır arızalı olduğunu, bir ay önce de boş halde düştüğünü ifade ettiler.



Bu tip asansörlerin normalde düşmeyeceğini söyleyen işçiler asansörün ya arızalı olduğunu ya da kapasiteden fazla kişi bindiğini ifade ettiler. Ayrıca kazadandan 3 saat sonra yardım geldiğini de iddia ettiler.



İnşaat İşçileri Sendikası Başkanı: 8 işçi hayatını kaybetti

Öte yandan İnşaat İşçileri Sendikası Başkanı Adnan Akyol, olayda 8 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Sendika.org'ta yer alan haberde de, Şişli Etfal Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçilerinin, hastaneye 4 değil 8 işçinin cesedinin hastaneye getirildiği bilgileri yer aldı.



Yaşanan olaydan sonra çevik kuvvet ekiplerinin, inşaat önünde 'güvenlik koridoru' oluşturması dikkat çekti

Nisan ayında da, aynı inşaatte çalışan 19 yaşındaki Erdoğan Polat inşaat sepetinin halatının kopması sonucu 15. kattan düşerek yaşamını yitirmişti.