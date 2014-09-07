'Rezidans inşaatının çalışma izni saat 19.00'a kadar, itfaiye ihbarı 19.45'te'

İstanbul Mecidiyeköy'de Torunlar Holding tarafından Ali Sami Yen Stadı'nın bulunduğu araziye yaptırılan rezidans inşaatında, içinde işçilerin bulunduğu asansör 32. kattan zemin kata çakılırken, olayda 10 işçi yaşamını yitirdi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 8 kişinin iş güvenliği açısından gözaltına alındığını söyledi.

10 işçinin hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerine gelen Vali Mutlu, gazetecilere şunları söyledi:

"Güvenlik tedbirlerini sonuna kadar almak zorundayız. Tedbirler konusunda neyin eksik olduğunu çok ciddi bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. 32. kattan düşme var. Çalışmayı itfaiye ekiplerimiz çok kısada bitirecekler.



İşçilerin ve inşaat malzemelerinin aynı asansör içinde oldukları net. Çalışma saatleri itbariyle hafta sonu saat 19.00'a kadar çalışmanın bitirilmiş olması gerekiyordu ama itfaiyamize gelen ihbar saat 19.45'te.



Bütün bunlar incelenecek, değerlendirilecektir. İş güvenliği yönünden 8 kişi gözaltına alınmıştır. Adli makamlar ihtiyaç duyarlarsa kendileri açıklama yapacaktır. Şirketten şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değildir."