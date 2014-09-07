O inşaatta 5 ay önce ölen işçi için 6720 TL ceza kesilerek olayın üstü kapatılmış

Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği inşaatta 5 ay önce hayatını kaybeden başka bir işçi için Çalışma Bakanlığı'nın firmaya inşaatı durdurma cezası vermediği, firmanın işçi için 6720 TL ceza ödeyerek yoluna devam ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Mecidiyeköy’de dün on işçiye mezar olan asansör faciasının yaşandığı Torunlar Rezidans’ta geçen 9 Nisan’da da 19 yaşındaki Erdoğan Polat adlı montaj işçisi aynı şekilde can vermişti. Vanlı Toprak’ın ölümünden sonra hazırlanan iş müfettiş raporuna www.radikal.com.r ulaştı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, adeta dünkü faciayı haber veren müfettiş raporunda; sepeti yere çakılan monoray iskele sisteminin doğru kurulup kurulmadığını anlaşılması için gerekli güvenlik testlerinin yapılmadığı, bağlantı elemanlarının bir testten geçirilmediği, kullanımına ilişkin üzerinde bir talimatnamenin olmadığı, risk değerlendirmesinin uygulanmadığı belirlendi. Ayrıca işçi Polat’ın mesleki eğitiminin olmadığı ve emniyet kemerini bağlayacak dikey yaşama hattının bulunmadığı saptandı. Tüm ölümcül ihmallere karşın; Çalışma Bakanlığı, 2014’ten itibaren inşaatlarda ‘durdurma’ cezası uygulamasını kaldırıp yerine ‘süre verme’ uygulamasına geçtiği için ‘Etkin’ adlı taşeron asansör şirketine 5 bin 600 TL, Torunlar adlı inşaat sahibine de 6720 TL para cezası kesildiği ortaya çıktı.

Vanlı Toprak, dış cephe işinde kullanılacak çalışma sepeti kurulmaya çalışılırken, sepet bağlı olduğu yerden kopmuş, genç işçi de sepetle beraber 15. hattan düşerek can vermişti. Polat’ın ‘Etkin Hareketli Platform İmalat’ adlı taşeron şirketin çalışanı olduğu anlaşılmıştı.

Faciadan beş gün sonra şantiyeye giden Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri hazırladıkları raporda, kazaya neden olan “monoray iskele sisteminin kurulumundan sonra gerekli güvenlik testlerinin yapılmadığını” saptadı.

Müfettişler faciayı haber vermiş

* Testleri yapılmamış ve montajı zemin yerine 15. katta yapılmış olan monoray iskele sistem sepetine, sepeti aşağıya indirmek için asılı durduğu 15. katta binen Erdoğan Polat, buradan sepetle birlikte düşmüştür.

* Polat’ın emniyet kemeri var, ancak kemerini bağlayabileceği dikey bir yaşam hattı yok.

* Düşen sepetin üzerinde kurulumuna ve kullanımına ilişkin bir talimatname yok.

* Monoray sisteminin kazaya sebep olan bağlantı elemanlarının testleri yapılmamış.

* Monoray sisteminin kurulum ve montajına ilişkin risk değerlendirmesi yapılmamış.

* İşçilerin yüksekten düşmesini önleyecek dikey yaşam hattı oluşturulmamış.

* Erdoğan POLAT’ın mesleki eğitim belgesi yok.

* Monoray iskele sisteminin kurulum işleri, yetkili birinin kontrolünde yapılmamış.

* Monoray iskele sistemi, doğru kurulup kurulmadığının anlaşılabilinmesi için, gerekli test ve deneyler yapılmamış.

6720 TL ceza

Yapılan inceleme sonucunda noksanlıklardan ötürü ‘Etkin’ adlı taşeron asansör şirketine 5 bin 600 TL, inşaat sahibi Torunlar Grubu’na 6720 TL, inşaatın dış cep işini üstelenen ikinci taşeron Çuhadaroğlu adlı şirkete de 4480 TL para cezası verildi. Torunlar Grubu 2013 yılında da 3 bin TL cezaya çarptırılmıştı.



Radikal’in görüştüğü bir Çalışma Bakanlığı yetkilisi, 2014 yılına kadar, noksanlıklar belirlenen inşaatlarda derhal durdurma izni verdiğini fakat bu tarihten sonra uygulamaya son verdirdiğini kaydediyor. Durdurma cezası yerine iş yerlerine bir aylık süre ve teftişe ara verme uygulamasına geçildiğini kaydeden yetkili, “Bir aylık süre geçince, doğal olarak inşaat başka bir aşamada olacağı için, süre verilen noksanlıklar kendiliğinden ortadan kalkmış oldu” dedi. Yetkili, İş Ekipmanları Yönetmenliği değiştirilerek, asansörlerin kontrolünün üç aydan bir yıla çıkarıldığını da ekledi.