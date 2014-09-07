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O inşaatın sahibi asansör faciasının adını koydu: sektörel vaka!

Aziz Torun: Bundan 10 gün evvel ben de aynı asansörü kullandım

07 Eylül 2014 14:44

Mecidiyeköy'de 10 işçinin 32. kattan zemine çakılarak feci bir şekilde can verdiği olayla ilgili Torunlar İnşaat şirketinin sahibi Aziz Torun skandal bir açıklama yaptı. Torun açıklamasında “Bunlar sektörel vakalar” dedi.

Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatında 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasıyla ilgili Torunlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, basın toplantısı düzenledi.

 

‘10 gün önce ben de aynı asansörü kullandım’

 

Asansörlerin sürekli arızalandığı yönündeki iddialara yanıt veren Aziz Torun, "Bu asansör, her binada bir tane var. Yük ve insan asansörü olarak tanımlanıyor. Bundan 10 gün önce ben de aynı asansörü kullandım. Bu asansör hem insan hem yük taşıması için planlanmış. Bu amaçla monte edilmiş bir asansör" dedi.

 

‘Arıza anında bunlar müdahalede bulunuyor’

 

Asansörün bakımının yapılmadığı iddialarını da yalanlayan Aziz Torun, "Tamamen yalan. Her gün sahada, bu asansörü kiralayan şirketin elemanı bulunuyor. Bir arıza anında bunlar müdahalede bulunuyor. 10 gün önce de ben bu asansöre bindim. Şantiyenin çevresinde dolaşan kişiler burada çalışıyormuş gibi bu beyanlarda bulunuyorlar" diye konuştu.

 

‘Sahadaki bütün arkadaşlar gözaltına alındı’

 

Şantiyede hafta içi 23.00'a, cumartesi günü 18.00'a kadar mesainin sürdüğünü belirten Aziz Torun, "Dün işçilerin malzemeleri hazırlık amaçlı bir çalışma için çıkardığı düşünüyoruz. Normalde saat 18.00 bizim mesaimizin bittiği saat. Sahadaki bütün arkadaşlar gözaltına alındığı için bunu nedenini öğrenemedik" şeklinde konuştu.

 

‘Bedelinin ödetilmesinin takipçisi olacağız’

 

Savcıların şantiyede inceleme yaptığını kaydeden Aziz Torun, "Bu kazanın nasıl meydana geldiği, sorumlular bilirkişi raporu sonunda gerekli incelemeyi yaparak ortaya çıkaracaktır. Hukuki ve adli soruşturma yapılıyor. Bunun sonucunda kusurlular kimse bunun da bedelinin ödetilmesinin takipçisi olacağız" dedi.

 

‘Yasanın gerektirdiği tüm tedbirler eksizsiz alınıyor’

 

Bütün çalışanların iş güvenliği eğitiminden geçirildiğini kaydeden Torun, "Bakanlık bütün denetimleri yapıyor. Nisan ayında da denetim yapıldı. Yasanın gerektirdiği tüm tedbirler eksizsiz alınıyor" ifadesini kullandı.

 

‘Bunlar sektörel vakalar’

 

Aziz Torun, bir gazetecinin yaşanan kazalarla ilgili soru sorması üzerine şu skandal açıklamayı yaptı: "Bu soruyu böyle sorduğunuz için sizi kınıyorum. Çok üzgünüz ama bin 500 civarında işçi çalışan bir şantiyede her ne kadar eğitimler verilse de çalışanların aynı hassasiyeti göstermediğini de biliyoruz. Bu tür kazaların olduğu da sektörel bir vaka. Elbette bizim şantiyemizde olmamasını arzu ederiz. Gereken çalışmalar yapılıyor. Neyse bu sorumluluğun bedeli bu işin takipçisi olacağız."

 

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