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Davutoğlu: Asansör faciasında hayatını kaybedenler bizim için şehit hükmündedirler

'Hem adli hem idari soruşturma başlatılmıştır. İhmal varsa derinlemesine araştırılacaktır'

07 Eylül 2014 14:30

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasıyla ilgili, ''Onlar alın teriyle emekleriyle helal rızık için çalıştılar, bu yönleriyle de bizim için bir şehit hükmündedirler. Aileleriyle ilgili de gerekli tedbirleri almayı düşünüyoruz'' dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şişli'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili konuştu.

Davutoğlu şunları söyledi:

''Maalesef 10 işçimiz 10 canımız asansörün raydan çıkmasıyla vefat ettiler. Her şeyden önce vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok acı üzüntü verici bir olay. Hem adli hem idari soruşturma başlatılmıştır. İhmal varsa derinlemesine araştırılacaktır.

Her türlü soruşturma en detaylı şekilde yapılacak. Bu olayın oluş şekli, varsa ihmal eğer başka sebepler varsa bu sepebler derinlemesine araştırılacak. Kamuoyunun şunu bilmesini isterim, bu tür olaylarda bir an bile tereddüt etmeden gerekli her türlü araştırmayı, soruşturmayı yapar, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için her türlü tedbirini alırız.

Çalışma Bakanı'ndan yarın bilgi alacağım. Yarın iş güvenliği konusunu da değerlendireceğiz. İşçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar alın teriyle emekleriyle helal rızık için çalıştılar, bu yönleriyle de bizim için bir şehit hükmündedirler. Aileleriyle ilgili de gerekli tedbirleri almayı düşünüyoruz.''

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