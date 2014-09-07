Asansör faciasının yaşandığı inşaattaki işçilerden bazıları işten ayrıldı

Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yapılan Torun Center projesinde dün yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının ardından inşaatta çalışan işçilerden bazıları işten ayrıldı

Mecidiyeköy’de Ali Sami Yen Stadyumu’nun arazisindeki Torun Center rezidansının inşaatında asansörün 32. kattan çakılması sonucu 10 işçi hayatını kaybetti.

Hürriyet’ten İpek Yezdani’nin haberine göre, Torun Center tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklarken, bazı işçiler bugün inşaat alanına geldi.

Facianın ardından inşaatta çalışan işçilerden bazıları işten ayrıldı.

İşçiler asansör olmadığı için sırtlarında yataklarıyla, yangın merdivenini kullanarak inşaattan çıktı.