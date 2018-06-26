İnce'yle yüzde 8'lik makas oluştu, istifa çağrıları başladı; oylarını koruyamayan CHP'de neler oluyor?

T24 Haber Merkezi

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyların yüzde 30.6’sını alması ve CHP’nin oylarıyla arasında yüzde 8’lik bir makas oluşmasının ardından parti yönetimine yapılan ‘istifa’ çağrılarının sayısı artıyor. CHP’nin, bir önceki 1 Kasım 2015 seçimlerindeki yüzde 25.3’lük oy oranını koruyamayarak yüzde 22.6’ya gerilmesi de yönetimin eleştirilmesinin sebeplerinden bir tanesi. En çok merak edilen konuların başında da, Türkiye’nin en eski partisinde sonuçların ardından yönetim değişikliğine gidilip gidilmeyeceği geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında daha önce 2 kez mağlup olan İnce’nin pazartesi günü yaptığı basın toplantısında, "30 barajını yıktık 50 barajını da yıkacağız. Bana yürü önümüzden derlersen ben varım, hazırım” sözlerini kullanması da ‘yönetim değişikliği’ iddialarını güçlendirdi.

CHP’nin 41 yıldır milletvekili çıkaramadığı Elazığ’dan seçilerek yeniden Meclis’e giren eski Gürsel Erol, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, eski milletvekillerinden Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Eren Erdem ve Namık Havutça, parti yönetimine ‘istifa çağrısı’ yapan isimler oldu.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP’nin salı günü yapacağı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ‘görevi İnce'ye devretmek için kurultay toplayacağını açıklayacağını’ iddia etti. T24’ün konuştuğu kaynaklar ise, Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısı yapacağını ancak bunun görevi devretme amacıyla olmaması ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Avukat Fidel Okan ise kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin 3 eski genel başkanı Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın çarşamba günü Kemal Kılıçdaroğlu’nu sonra İnce’yi ziyaret etme kararı aldı" duyumunu paylaştı.

İnce, CHP’nin 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği 19. Olağan Kurultayı’nda "Üst üste iki genel seçimde partsinin birinci parti olmaması halinde başarılı olamayan genel başkanın değişiminin önünün açılması" amacıyla tüzükte gerekli düzenlemenin yapılması önerisinde bulunmuştu. İnce’nin önerisi, 100 civarında delegenin kabul oyuna rağmen reddedilmişti.