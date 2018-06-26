Sevilay Yılman: CHP MYK'da Kılıçdaroğlu, görevi İnce'ye devretmek için kurultay toplayacağını açıklayacak

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, 24 Haziran seçimleri sonrasında toplanacak olan CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi Muharrem İnce'ye devretmek için Kurultay toplayacağını açıklayacağını" iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla gerçekleşti. CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde gerçekleşen 4. seçimde de AKP karşısında başarı elde edemedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise, yüzde 30.8 ile CHP'nin yüzde 22.7’lik oyundan 8.1 puan daha fazla oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın saat 11.00'de toplanma kararı aldı.

MYK'ya ilişkin kulis bilgilerini Twitter hesabından paylaşan Yılman, "Aldığım duyumlara göre yarın toplanacak MYK'da Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevini Muharrem İnce'ye devretmek için kurultayı en kısa zamanda toplayacağını açıklayacakmış.Zaten olması gereken buydu ama Kemal Bey’in bunu bu kadar çabuk yapacak olması açıkcası şaşırttı beni #YürüÖnümüzden" ifadelerini kullandı.