Kulis: Parti yönetimi, CHP'de başkanlık yarışı olmayacağı görüşünde

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra girdiği 4'üncü seçimden şimdiye kadar aldığı en düşük oyla çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan sonra izleyeceği tutum merak ediliyor. Seçim günü 17.15 gibi erken bir saatte yaptığı kısa bir açıklamasından sonra büründüğü sessizlikle dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun soğukkanlı bir değerlendirme yaptığı ifade ediliyor. Edinilen kulis bilgilerine göre, genel başkanın sandık sonuçları konusunda kurmaylarından geniş bir analiz istediği belirtiliyor. Kulislerde, istifa seçeneğinin de değerlendirmede olabileceği ifade ediliyor.

Yerel seçime kiminle gidilecek?

Sandık sonuçları CHP’lileri derinden etkilediği görülüyor. CHP genelinde bir sessizlik görünüyor, parti içinde henüz düşen oylar konusunda keskin bir dille yükselen bir ses duyulmadı. Seçim yenilgilerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay çağrısı da olmadı. Bunun da Cumhurbaşkanı İnce’nin durumuyla ilgili olduğu kaydediliyor. Kulislerde, CHP yönetiminin üzerinden seçim etkilerini atmasının ardından 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlere kilitleneceğini ifade ediyorlar. Bu kapsamda, CHP’lilerin böyle bir süreç ortadayken parti içi bir tartışmaya girmeyeceğini savunanlar dikkat çekiyor. Hatta istenmesi durumunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yola devam edilebileceği de konuşuluyor.

İnce faktörü

CHP’de Muharrem İnce’nin önemli bir isim olduğu vurgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti bu iş paydos denemeyeceğinin altı çiziliyor. İnce’de bugün düzenlediği basın toplantısında, “Siyaseti bırakacak mısınız?” şeklindeki soruya, “ Yüzde 30 barajını yıktık. 50 barajını da yıkacağız. Bana ‘Yürü önümüzden’ derlerse ben varım, hazırım. 41 sene sonra 30 barajını açan bir İnce sence siyasetten silinir mi? Yoksa devam mı eder?” demişti.

CHP’nin önündeki süreci belirleyecek ismin Muharrem İnce olduğu görülüyor.