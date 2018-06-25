CHP, Kılıçdaroğlu ile gittiği dördüncü genel seçimde en düşük oy oranını aldı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde gerçekleşen 4. seçimde de AKP karşısında başarı elde edemedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise, yüzde 30.8 ile CHP'nin yüzde 22.7’lik oyundan 8.1 puan daha fazla oy aldı.

CHP'nin 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, bugünkü seçimle birlikte 4 genel seçim gördü.

Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Haziran 2011 seçimlerine giren CHP, bu seçimlerde yüzde 25,98 oy aldı ve 24. Dönem parlamentosunda 135 milletvekiliyle temsil edildi, AKP ise bu seçimlerde yüzde 49,95 oy aldı.

CHP, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde yüzde 24,95 oy aldı ve TBMM'deki milletvekili sayısı 132 olurken AKP ise bu seçimlerde 258 milletvekilini Meclis'e sokarak, yüzde 40,87 oy aldı.

1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde yüzde 25,32 oy alan CHP, 134 milletvekili çıkarırken, AKP yüzde, 49,49 oyla 317 milletvekili çıkardı.

CHP'nin, kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandıklarda bu seçimdeki oy oranı ise yüzde 22,69'da kaldı.