CHP, 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardı; seçilir seçilmez parti yönetimine istifa çağrısı yaptı

CHP, 24 Haziran seçimlerinde 41 yıl sonra Elazığ’dan milletvekili çıkardı. Daha önce Tunceli milletvekili olarak görev yapan Gürsel Erol, seçilir seçilmez parti yönetimine istifa çağrısı yaptı.

24 Haziran seçim sonuçlarının CHP açısından ‘tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın’ sonucu olduğu yorumunda bulunan Erol, şunları söyledi:

"Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır."