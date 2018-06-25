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CHP'li Özkan: O tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz

"Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde"

25 Haziran 2018 14:04

CHP'nin basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, seçim sonuçlarına ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Özkan, "O tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde" dedi. 

Seçim mesajını sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşan Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonucu hayırlı olsun. Seçmenin çoğunluğunun tercihini gösteriyor. Ancak o tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde. Yeni düzenin bunları çözebilmesi olanaksız. Çünkü özgürlük yok, adalet yok, yoksulluk çok!"

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