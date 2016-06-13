İmam hatiplerin de aralarında olduğu 371 liseden ortak bildiri: Gericiliğe geçit vermeyeceğiz

İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler konuşmasını yapan Müdür Hikmet Konar'a sırtlarını dönmesiyle başlayan protestolar Türkiye geneline yayıldı. Türkiye Liseliler Birliği’nin 'Liselerde Gericiliğe Geçit Vermeyeceğiz' başlığıyla imzaya açtığı bildiriye İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Ordu, Adana, Bursa gibi farklı şehirlerden, aralarında Kabataş Erkek, Çankaya Anadolu, Fatma Talip Kahraman Anadolu İmam Hatip, Keçiborlu Anadolu İmam Hatip liselerinin de bulunduğu 371 okulun öğrencilerinden destek geldi.

"M üdür baskıları, engellemeler

tüm liselerin ortak sorunu"

371 okul tarafından yayımlanan bildiri şöyle:

“Okullarımızdaki çağdışı uygulamalar, müdür baskıları, engellemeler tüm liselerin ortak sorunu. Parasız, laik, bilimsel ve milli eğitim için mücadeleyi çoğaltmak geleceğimizi elimize almak hepimizin sorumluluğunda. İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bütün bu mücadelelerin parolası çok açık: eylemlerin ortak paydası ve sırtımızı yasladığımız yegâne kuvvet Atatürk ve Cumhuriyet değerlerimizdir. Bugüne dek ne başardıysak bu parola yol ışığımız oldu, bundan sonra da böyle olacak. Kültürümüze ve tarihimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu büyük dayanışma, Türkiye’deki tüm liseleri birleştirecektir.”

Liseliler Birliği başkanı: Sayı giderek artıyor

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, Türkiye Liseliler Birliği’nin Genel Başkanı Bora Çelik, “Birçok okul bireysel bildiri yayınlamaya başlamıştı. Bunu hem bireysellikten çıkaran hem de Diyarbakır’dan Tekirdağ’a kadar tüm liselerin taleplerinin aynı olduğunu anlatan bir bildiri yayınladık. Sayı giderek artıyor. Önümüzdeki görev bu liseleri savunmak. Bundan sonra bir lisede gerici uygulama olduğunda karşılarına daha örgütlü, daha kitlesel, daha kalabalık çıkacağız” dedi.