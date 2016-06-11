T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liseli isyanına Kadıköy Anadolu Lisesi sansürlü bildiriyle katıldı

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, sansürlenmiş duyuru yayınladılar

11 Haziran 2016 00:11

İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan liseli protestolarına son destek Kadıköy Anadolu Lisesi'nden geldi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde müdüre sırtını dönen öğrencilerle başlayan eylemler liseli bildirileriyle sürüyor.

Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi'nin ardından bir bildiri de Kadıköy Anadolu Lisesi'nden geldi.

"Yandaşlara arkasını dönenlerle, yarımada yokuşlarında geçmişi özleyenlerle, Fikret'in mirasını koruyanlarla beraber bu kara mürekkebi dağıtmak için ışığa koşacağız..." denilen bildiri şöyle:

ETİKETLER

kadıköy anadolu lisesiduyurusansür

İlgili Haberler

İstanbul Erkek Lisesi'nde protesto; konuşma yapan müdüre sırtlarını döndüler

Okul müdürlerini atama yetkisinin doğrudan Milli Eğitim Bakanı'na verilmesi, öğrenciler tarafından tepkiyle karşılanmıştı

Galatasaray Lisesi öğrencilerinden iş ilanı: Padişaha kölelik yapmamış, akli dengesi yerinde müdür aranıyor

"Tercihen 120 üzeri IQ seviyesinde, öğrencinin çamaşır makinesini çalmayan..."

Akit: İstanbul Liseliler kızların bacaklarını göremiyor diye protesto yapıyor; meraklıysanız siz giyin eteği!

İstanbul Erkek Lisesi mezunu "Kutlu Doğum Haftası'na izin var, konserlere yok" diyerek protestonun gerekçesini ifade etti.

Star: İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri dışarıdan manipüle ediliyor

"Okul müdürüne yönelik öğrencilerin sırtlarını dönerek yaptıkları eylemden ‘Gezi ruhu’ çıktı”

Lise protestolarına Cağaloğlu Anadolu da katıldı

Öğrenciler, okul müdürü tarafından fişlendiğini öne sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24