Liseli isyanına Kadıköy Anadolu Lisesi sansürlü bildiriyle katıldı

İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan liseli protestolarına son destek Kadıköy Anadolu Lisesi'nden geldi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde müdüre sırtını dönen öğrencilerle başlayan eylemler liseli bildirileriyle sürüyor.

Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi'nin ardından bir bildiri de Kadıköy Anadolu Lisesi'nden geldi.

"Yandaşlara arkasını dönenlerle, yarımada yokuşlarında geçmişi özleyenlerle, Fikret'in mirasını koruyanlarla beraber bu kara mürekkebi dağıtmak için ışığa koşacağız..." denilen bildiri şöyle: