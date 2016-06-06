Akit: İstanbul Liseliler kızların bacaklarını göremiyor diye protesto yapıyor; meraklıysanız siz giyin eteği!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin Müdür Hikmet Konar’ı protesto etmesi üzerine bir yazı kaleme aldı. Öğrencilerin protesto gerekçesi olarak “MEB tarafından müdür ve yardımcılarının atanması” ve “Bazı konser, etkinlik ve dergilere müdür tarafından izin verilmemesi” gösterilmesine rağmen Karahasanoğlu, “İstanbul Liseliler kızların bacaklarını göremiyor diye protesto yapıyor. Hayır, uydurmuyorum... Meraklıysanız siz giyin eteği!” ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu’nun bugünkü (6 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Gazetelerde, internet sitelerinde “İstanbul Erkek Lisesi’nde ilginç protesto” manşetini görünce..

Hatta bazılarında daha da iddialı bir şekilde “tarihi protesto” başlığını görünce..

Heyecanlandım.

İstanbul Lisesi’nin, Alman ekolünde bir okul olduğunu bildiğim için.

Öğretmenlerinin yarısının Alman olduğunu bildiğim için..

Müfredatının bile, Almanya ile ortak belirlendiğini bildiğim için..

Kısaca söylemek gerekirse, Almanya için çok özel bir okul olduğunu bildiğim için.

Tam da, sözde soykırım yasasının Almanya’da kabul edildiğinin hemen ertesinde mezuniyet töreninde yaşanan “tarihi protesto”nun, Alman Parlamentosu’na yönelik olduğunu sandım.

Merkel’in ikiyüzlülüğüne yönelik olduğunu sandım..

“Almanya’ya yönelik protestonun en ses getirenini, biz yaparız” dediklerini sandım..

Değilmiş.

İstanbul Lisesi’nin öğrencileri..

Ekmeğini yedikleri..

Suyunu içtikleri ülkeleri için..

“Katliamcı” suçlaması yapanları..

Protesto etmemişler..

Onların dertleri, başka imiş..

“Nerede okuyorsun” diye sorulduğunda..

“İstanbul Lisesi” cevabı verir vermez..

“Haa.. Alman Lisesi” tepkisi aldıkları için..

“Bizi kamuoyu, Alman lisesi diye biliyor.. Madem öyle.. Bari Almanya’ya.. En anlamlı tepkiyi de.. Biz vermiş olalım” diye düşünememişler..

Kalkmışlar, okulun müdürünü protesto ediyorlar!

Hem de ne için?

“Kız arkadaşlarının bacaklarını göremedikleri” için!

Hayır, uydurmuyorum..

Mezuniyet töreninde müdür beyin konuşmasını, sırtlarını dönerek protesto eden öğrencilerin bildirilerinden aktarıyorum bu gerçeği..

Bakın o bildiride, ne demiş, protestocu mezunlar:

“Öğrenciler tarafından düzenlenen müzik etkinliğinde kız öğrencilere pantolon giymek zorunlu tutulmuştur.”

Vay vay vay..

Ne olur, kız öğrenciler, pantolon giyerlerse?

Göz zevkiniz mi bozulur, gençler?

Niye bozuldunuz, bu kadar!

Çok meraklı iseniz..

Okulunuzun orijinal ismi “İstanbul Erkek Lisesi” ama.

Erkek öğrenciler olarak siz giyin “etek”leri..

Böylece..

İlla okulda birileri “etek” giyecek ise..

Giyilmiş olur!

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Bildirilerden öğreniyoruz ki..

Öğrenciler, İlim Yayma Cemiyeti yetkililerinin, okulu ziyaretine de karşılar..

Hem, “Her görüşe saygılıyız” diyorlar..

Hem de..

Ayrımcılık yapıyorlar..

Gençliklerine verelim ama..

İlim Yayma Cemiyeti’nin ziyaretine karşı olan bu gençler..

İbne, homoseksüel, gay’lerin münazarasından pek bi memnunlarsa.

İçinde yaşadıkları toplumun % 0.1’i oranında bile olmayan ve bir tür hastalık olarak kabul edilen cinsel anomali yaşayanların propagandalarının yapılmasına meraklılarsa..

O anomali içindeki insanların propagandasının önlenmesine karşı çıkıp..

“Niye engellendi ki?” diye soruyorlarsa..

Protesto edilecek olanların..

Müdür değil, kendileri olduğunu bilmeleri gerekir..

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Her neyse..

Lisenin müdürü Hikmet Konar hem yeni mezunlara.

Hem de eski mezunlara..

Tarihi bir ders vermiş..

Öğrenciler sırtlarını dönmüşken..

Onlara, Nureddin Topçu’nun bir sözünü hatırlatmış:

“Gençler, karar alın.. Alınmış kararları almayın.”

Bu ders, onlara yeter..

Abilerinin aldıkları kararları uygulamak yerine..

Kendileri bir karar alsınlar..

Kararları özgür ve özgün olsun..

Almanya’nın, Türkiye’yi katliamcı olarak suçladığı böylesi önemli bir konjonktürde..

“Kızlara pantolon giydiriliyor” gibi zevzekliklerle uğraşmasınlar!