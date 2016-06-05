T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Erkek Lisesi'nde Kutlu Doğum Haftası'na izin var, konserlere yok!

İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri, müdür Hikmet Konar'ın uygulamalarından rahatsız

05 Haziran 2016 19:50

İstanbul Erkek Lisesi mezunu Ahmet Emir, İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet törenindeki protestonun, 2015-2016 eğitim yılının başından beri yaşanan haksızlıklara karşı yapıldığını söyledi. Ahmet Emir, okulda bazı öğrencilerin çıkarttığı AKP yanlısı yazıların yayımlandığı siyasi içerikli dergi basılıp, dağıtılmasına izin verildiğini, Kutlu Doğum Haftası'nın idarenin organizasyonıyla düzenlendiğini ancak geleneksel Kültür Haftası'ndaki bazı etkinliklere ise izin verilmediğini söyledi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Müdür Hikmet Konar'ı konuşma yaparken, öğrencilerin sırtlarını dönüp, protesto etmesinin arkasında, öğrencilerin 2015-2016 öğrenim yılında yaşadığı pek çok ortaya çıktı. 

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Ahmet Emir, okulda geleneksel olarak düzenlenen Kültür Haftası etkinliklerinin, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tarihi yarımadada tepinemezsiniz" gerekçesiyle iptal ettirilmek istendiğini, konserlerin yapılmaması karşılığında tiyatro ve zumba atölyesinin gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Ahmet Emir, öğrenciler tarafından düzenlenen gezilerin iptal edildiğini ancak 'Bosna Gezisi ve konseri' ile 'Kutlu Doğum Haftası' gibi etkinliklerinse idarenin organizasyonu tarafından düzenlendiğini ifade etti.

 

"Tepkimiz siyasi değil, haksızlıklara..."

 

Tepkilerinin siyasi bir görüş olmadığını, sadece haksızlıklara tepki gösterdiklerini belirten Ahmet Emir, okulda öğrencilerin Müdür Hikmet Konar'a sırtlarını dönerek protesto etmelerinin farklı bir yere konumlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Ahmet Emir'in, İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşananlara dait attığı tweetler şöyle; 

 

ETİKETLER

istanbul erkek lisesihikmet konarakpkültür haftasıahmet emir

İlgili Haberler

İstanbul Erkek Lisesi'nde protesto; konuşma yapan müdüre sırtlarını döndüler

Okul müdürlerini atama yetkisinin doğrudan Milli Eğitim Bakanı'na verilmesi, öğrenciler tarafından tepkiyle karşılanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24