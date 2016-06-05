İstanbul Erkek Lisesi'nde Kutlu Doğum Haftası'na izin var, konserlere yok!

İstanbul Erkek Lisesi mezunu Ahmet Emir, İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet törenindeki protestonun, 2015-2016 eğitim yılının başından beri yaşanan haksızlıklara karşı yapıldığını söyledi. Ahmet Emir, okulda bazı öğrencilerin çıkarttığı AKP yanlısı yazıların yayımlandığı siyasi içerikli dergi basılıp, dağıtılmasına izin verildiğini, Kutlu Doğum Haftası'nın idarenin organizasyonıyla düzenlendiğini ancak geleneksel Kültür Haftası'ndaki bazı etkinliklere ise izin verilmediğini söyledi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Müdür Hikmet Konar'ı konuşma yaparken, öğrencilerin sırtlarını dönüp, protesto etmesinin arkasında, öğrencilerin 2015-2016 öğrenim yılında yaşadığı pek çok ortaya çıktı.

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Ahmet Emir, okulda geleneksel olarak düzenlenen Kültür Haftası etkinliklerinin, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tarihi yarımadada tepinemezsiniz" gerekçesiyle iptal ettirilmek istendiğini, konserlerin yapılmaması karşılığında tiyatro ve zumba atölyesinin gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Ahmet Emir, öğrenciler tarafından düzenlenen gezilerin iptal edildiğini ancak 'Bosna Gezisi ve konseri' ile 'Kutlu Doğum Haftası' gibi etkinliklerinse idarenin organizasyonu tarafından düzenlendiğini ifade etti.

"Tepkimiz siyasi değil, haksızlıklara..."

Tepkilerinin siyasi bir görüş olmadığını, sadece haksızlıklara tepki gösterdiklerini belirten Ahmet Emir, okulda öğrencilerin Müdür Hikmet Konar'a sırtlarını dönerek protesto etmelerinin farklı bir yere konumlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Ahmet Emir'in, İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşananlara dait attığı tweetler şöyle;