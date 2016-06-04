İstanbul Erkek Lisesi'nde protesto; konuşma yapan müdüre sırtlarını döndüler

İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler konuşmasını yapan Müdür Hikmet Konar'ı protesto ederek, sırtlarını döndüler.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; öğrencilerin, Konar'ın girdiği derslerde de zaman zaman tepki gösterdikleri öğrenildi.

Neden protesto edildi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaklaşık bir yıl önce İstanbul'daki 11 lisenin okul müdürlerini kendisi atamaya başladı. Yapılan yasal düzenlemeyle, daha önce liseye ait vakıfların da görüşü alınarak bazı sınavlara tâbi tutulan, aynı okulda öğretmen ya da müdür yardımcılığı yapanların müdür olarak görevlendirildiği okullarda bu sistem kaldırıldı.

Bakan'a doğrudan atama yetkisi

MEB'e, bazı okulları seçerek “Proje Okul” yapma, öğretmen ve müdürlerini de sınavsız atama hakkı veren yasal düzenleme, dershaneler yasası olarak bilinen 652 sayılı Kanun hükmündeki kararname ile yapılmıştı. MEB'e verilen bu yetki, ilk olarak 2012 Mart ayından bu yana “vekil müdürlerin” görev yaptığı İstanbul Lisesi’nde kullanıldı. Okula müdür olarak Özel Fener Rum Lisesi Müdür Yardımcısı Hikmet Konar sınavsız olarak Eski Milli Eğitim Bakanı yeni Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından atanmıştı. Karar üzerine okullara atamayla gelen müdürler, öğrencilerin tepkileriyle karşılaştı.

En fazla 'Proje Okulu' İstanbul'da

Sayıları 174 olan Proje Okullar listesinde önce Anadolu meslek ve imam hatip liseleri yer alıyordu. Son listede ise okulların sayısı 44 oldu. 20 ilden aralarında İstanbul (Erkek), Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu, Atatürk Fen gibi en yüksek puanlı okullar listede yer aldı. En fazla okul 11 lise ile İstanbul’da, Ankara’dan 5, İzmir’den ise 3 okul listeye girdi.