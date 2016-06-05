Galatasaray Lisesi öğrencilerinden iş ilanı: Padişaha kölelik yapmamış, akli dengesi yerinde müdür aranıyor

İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet törenine öğrencilerin, konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan müdüre sırtlarını dönmelerinin ardından Galatasaray Lisesi öğrencileri de 'yeni müdür aranıyor' ilanı verdi. İlanda, "Padişaha kölelik yapmamış, akli dengesi yerinde müdür aranıyor" ifadesine yer verildi.

İstanbul Erkek Liseliler mezuniyet törenlerinde, öğrencileri baskı altına aldığı gerekçesiyle eleştirilen müdür Hikmet Konar’ı konuşmaya başladığı sırada sırtlarını dönerek protesto etmişti. Müdür Konar, eski milli eğitim bakanı Nabi Avcı tarafından İstanbul’daki 11 liseye atanan yöneticiden biriydi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Galatasaray Lisesi'nin bugün düzenlenen geleneksel pilav gününe, lise öğrencilerinin "Acil müdür aranıyor" başlıklı broşürü damgasını vurdu.



Yeni müdürde aranan nitelikler broşürde şu ifadelerle yer aldı:



"Galatasaray Lisesi mezunu, sağduyu ve izan sahibi, akli dengesi yerinde, tercihen 120 üzeri IQ seviyesinde, gençlerle asgari seviyede iletişim kurabilecek, koltuğundan çok öğrencileri koruyacak, öğrencinin çamaşır makinesini, piyanosunu çalıp evine almayacak, hiçbir padişaha kölelik yapmamış, Tevfik Fikret'in makamına yakışan"